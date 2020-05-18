«نخيل مولز» تطلق خدمة الاستلام دون لمس من السيارة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة «نخيل مولز» خدمة الاستلام من دون لمس من السيارة في مراكز «نخيل مول» و«ابن بطوطة مول» و«ذي بوينت»، لتمنح العديد من العملاء إمكانية الوصول الفوري إلى أكثر من 700 متجر من متاجر التجزئة والمطاعم خلال التباعد الاجتماعي.

وأوضحت الشركة في بيان، أمس، أن خدمة «اتصل.. زرنا.. استلم»، تعتبر طريقة سريعة ومريحة لشراء مجموعة واسعة من السلع ووجبات الطعام الجاهزة والحلويات الرمضانية، وذلك من دون أي رسوم للحجز أو للاستلام، حيث يبلغ متوسط الوقت منذ الاتصال وحتى الاستلام 30 دقيقة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تتوافر يومياً من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة التاسعة مساءً.

وأضافت أن العملاء من الذين قاموا بالطلب عن طريق الاتصال بالمتجر أو المطعم مباشرة، سيتمكنون من استلام طلباتهم من منطقة الاستلام المخصصة للسيارة، لافتة إلى أنه بمجرد الانتهاء من إجراء عملية الدفع بالبطاقة من دون لمس، سيضمن الفريق المختص من وضع جميع الطلبات بأمان في سيارات العملاء، وذلك قبل مغادرتهم بكل سلاسة.

وقال المدير التنفيذي لـ«نخيل مولز»، عمر خوري، إنه «تم إنشاء خدمة (اتصل.. زرنا.. استلم) لدعم تجار التجزئة، واستجابة لطلب العملاء، وبما أن المراكز التجارية تعمل حالياً بنسبة 30% فقط من طاقتها الاستيعابية، وبعض الطلبات عبر الإنترنت تستغرق وقتاً أطول من المعتاد، فإن هذه الخدمة السريعة والمريحة تعتبر الحل المثالي للعملاء الذين يرغبون في الوصول الفوري إلى المتاجر والمطاعم».

أضاف خوري أن «عدداً أكبر من الأشخاص سيتمكنون من الاستمرار في التسوّق بكل أمان، وذلك للحصول على مجموعة واسعة من السلع من بعض أكبر وجهات التسوّق والترفيه لدينا، من خلال هذه الخدمة التي تتسم بالكفاءة والنظافة ومن دون لمس».

وتوقع أن تلاقي الخدمة الجديدة رواجاً كبيراً من قبل تجار التجزئة والعملاء، وأن تكون من الخدمات الدائمة في (المولات)، خصوصاً أنه توجد هنالك خدمات مماثلة طبقت في دول أخرى ولاقت نجاحاً.

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