إعادة فتح مركزين تجاريين آخرين في أبوظبي

المصدر: عبير عبد الحليم أبوظبي

كشفت مجموعة اللولو العالمية عن إعادة افتتاح مركزين تجاريين تابعين لها الأسبوع الحالي في أبو ظبي وهما الراحة مول غدا الاثنين وكذلك مشرف مول بعد غد الثلاثاء وذلك بعد الحصول على موافقة من قبل السلطات بعد التأكد من تنفيذ جميع توجيهات و ارشادات السلامة وأوضحت ان مواعيد العمل الجديدة في المركزين التجاريين ستكون من الساعة 12 ظهراً إلى 10 مساءً.

وصرح مدير شركة لاين للاستثمار و العقارات الذراع العقاري المختص بإدارة مراكز التسوق في مجموعة اللولو العالمية واجب الخوري انه تم تركيب الكاميرات الضوئية الحرارية في جميع مداخل المراكز التجارية ، ويتعين على العملاء ارتداء الكمامات والقفازات في جميع الأوقات و لا يُسمح للأطفال والأشخاص فوق سن الستين بدخول المركز التجاري.

وأوضح انه وفقًا للتوجيهات الجديدة التي تم إصدارها فإن مرافق الترفيه مثل دور السينما وصالات الألعاب الرياضية ومراكز الترفيه / الألعاب لا تعمل في حين أن المطاعم ستتبع بدقة التباعد الاجتماعي ، بحد أقصى (2) شخصين لكل طاولة كما أنه لا يمكن استخدام غرف تجربة البضائع و الملابس ، ولا يُسمح بالاستبدال أو الاسترداد. كما يُسمح فقط لـ 30 ٪ من سعة المركز التجاري بالدخول ويجب الحفاظ دائمًا على مسافة التباعد الاجتماعي كذلك من الأفضل الدفع بالطرق الالكترونية

واعرب خوري عن ثقته في أن المتسوقين سيتبعون جميع توجيهات و ارشادات السلامة والأمان مشيرا الى انه ستتم مراقبة الالتزام بهذه التوجيسهات عن كثب كما نعمل مع السلطات لتحسين الإجراءات لجعل التسوق أكثر أمانًا وخالية من المتاعب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news