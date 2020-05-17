«الأوراق المالية» تحصل على 4 مواصفات «أيزو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن حصولها على أربع مواصفات «أيزو»، خاصة بالحوكمة المؤسسية، والابتكار، وإدارة المعرفة، والمشتريات المستدامة، من قبل «شركة لويدز ريجيستر كواليتي أشورنس العالمية».

وكانت الهيئة أعلنت، أخيراً، عن حصولها على شهادة مواصفة «أيزو» إدارة المخاطر، ليصبح إجمالي عدد مواصفات «أيزو»، التي حصلت عليها منذ مطلع 2020، خمس شهادات مطابقة.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد الزعابي، إن نجاح الهيئة في الحصول على مواصفات «أيزو» الخمس، خلال الفترة القليلة الماضية، يعكس الجهود التي تبذلها على صعيد الارتقاء بالأداء التنظيمي والإداري داخلها، وسعيها الدؤوب لضمان كفاءة العمل من أجل تحقيق الأهداف التي تتطلع إليها.

وأكد أن الحصول على المواصفات يعزّز ثقافة الابتكار والإبداع، وجودة الخدمات، ويوحد أطر ومنهجيات الأنشطة ويربطها بالأهداف الاستراتيجية، ومعايير الأداء وأهمها معايير الحوكمة المؤسسية.

وأشار إلى أن مبادئ الحوكمة الرشيدة التي تبنتها الهيئة، تشمل الرقابة والانضباط، والمسؤولية والمساءلة، والتنمية المستدامة، والنزاهة والقيم الأخلاقية وسيادة القانون، والعدالة والمساواة، والاستقلالية، والإفصاح والشفافية، والشراكة والتعاون، مع التركيز على خدمة المتعاملين، بما يتيح الاستخدام الأمثل لموارد الهيئة، وتحقيق النمو المستدام، وتشجيع الإنتاجية، وتحسين فاعلية وكفاءة إدارة العمليات، ودعم وتعزيز ثقة جميع المتعاملين والشركاء والمستثمرين.

وشدد على أن سياسة استدامة المشتريات في الهيئة تضمن لها الحفاظ على الاستدامة البيئية والاقتصادية والمجتمعية والصحة والسلامة لجميع العاملين والمتعاملين والمورّدين، من خلال الالتزام بتطبيق أفضل المعايير الدولية.

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