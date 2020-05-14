9.6 ملياردرهم صافي دخل بنوك أبوظبي خلال 3 أشهر

المصدر: أبو ظبي- وام

بلغ صافي دخل البنوك التجارية والإسلامية العاملة في إمارة أبو ظبي نحو 9.6 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2020 وذلك بحسب أحدث الأرقام الصادرة اليوم عن مركز إحصاء أبوظبي .

ووصل صافي دخل بنوك ابوظبي التقليدية من الفوائد والاستثمار نحو8.5 مليار درهم مستحوذة بذلك على 88.5% من إجمالي دخل القطاع في حين جاء 12.5 % من صافي الدخل من البنوك الإسلامية.

وتظهر تفاصيل إحصائيات الدخل أن صافي الفوائد بلغ 8.856 مليار درهم في الربع الأول من العام 2020 فيما وصل دخل الاستثمار 1.5 مليار درهم تقريبا و1.1 مليار درهم صافي دخل البنوك الإسلامية و2.14 مليار درهم من بند الدخول الأخرى .

وبلغ عدد الموظفين في بنوك أبوظبي التجارية والإسلامية مع نهاية الربع الأول من العام الجاري 10886 موظفا بحسب أرقام مركز الإحصاء .

وعلى صعيد تعويضات العاملين في القطاع والتي تشمل الأجور والرواتب والمكافآت النقدية والمزايا العينية الممنوحة للعاملين في بنوك أبوظبي ، فقد أظهر تقرير مركز الإحصاء بلوغ نصيب العامل من التعويضات الإجمالية 43144 درهما خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 43411 درهما في الربع الأول من العام 2019.

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