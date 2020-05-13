«المركزي»: 10 استفسارات تجب معرفتها قبل فتح حساب بنكي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قال المصرف المركزي إن هناك 10 استفسارات يجب على العميل أن يوجهها عند القيام بفتح حساب بنكي، إضافة إلى خمسة أمور ينبغي مراعاتها.

وأضاف «المركزي» في نشرة توعية، حصلت «الإمارات اليوم» عليها، أن فتح حساب مصرفي شخصي ينطوي على عدد من المزايا، موضحاً منها، على سبيل المثال، توفير إمكانية الإيداع المباشر للدخل، فضلاً عن دفع الإيجار وفواتير الخدمات والادخار وتحويل الأموال بشكل آمن.

وبيّن أنه بشكل عام، يوجد نوعان من حسابات المعاملات، الحساب الجاري، وحساب التوفير، حيث يتيح الأول إصدار الشيكات الخاصة بنفقات العميل واستخدام بطاقة الخصم لعمليات الشراء ومعاملات أجهزة الصراف الآلي، بينما لا يسمح حساب التوفير باستخدام الشيكات، لأنه مصمم لتعزيز المدخرات، من خلال دفع فائدة بناء على رصيد المتعامل.

وأكد «المركزي» أنه يمكن للعميل فتح كلا النوعين أو أحدهما، بما يتناسب مع احتياجاته المصرفية، لكنه أوضح أن هناك أموراً يتوجب على المتعامل مراعاتها عند البحث عن خيارات الحساب البنكي، وتشمل ما يلي:

- مدى توافر الفروع ومواقعها.

- مواقع أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك بالقرب من منزلك ومكان عملك.

- أيام وساعات الخدمة.

- خدمات مركز الاتصال.

- الخدمات الإلكترونية والرقمية.

وشدد «المركزي» على أنه قبل اتخاذ قرار بفتح حساب بنكي، يجب الاستفسار من ممثل البنك عن ما يلي:

- القدرة على إصدار الشيكات.

- بطاقة الخصم.

- سعر الفائدة على حسابات التوفير.

- الرسوم الشهرية ورسوم المعاملات.

- رسوم الشيكات المرتجعة.

- متطلبات الحد الأدنى للرصيد.

- امتيازات السحب على المكشوف والكلفة المرتبطة.

- كلفة وسهولة تحويل الأموال.

- سياسة البنك بشأن تعليق الأموال المودعة.

- إشعار متطلبات الفرع للسحوبات الكبيرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news