سياحة دبي: السماح ببعض الأنشطة الخارجية وفتح الشواطئ الفندقية أمام النزلاء

المصدر: أزاد عيشو – دبي

قالت دائرة السياحة والتسويق التجاري إنه تماشياً مع توجيهات مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس "كورونا"، تم تحديث اشتراطات مرافق وخدمات القطاع السياحي، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020.

وبحسب تعميم صادر عن الدائرة وحصلت "الإمارات اليوم"، على نسخة منه فقد تم السماح ببعض الأنشطة السياحية الخارجية والأنشطة الرياضية والتي تشمل جميع الأنشطة السياحية الرياضية التي تمارس في الهواء الطلق بشكل فردي أو مع 5 أفراد أخرين أو أقل.

كما تم السماح بجميع الأنشطة الرياضية المائية بما في ذلك أنشطة تأجير قوارب النزهة والسياحة وتأجير الدراجات، والـ"جت سكي"، إضافة إلى أنشطة "سكاي دايف"، إلا أن ذلك لا يشمل الأنشطة السياحية الخارجية لمجموعات كبيرة تتكون من أكثر من 5 أشخاص، وجميع الأنشطة السياحية الداخلية والحفلات والفعاليات.

كما تم إدراج الشواطئ التابعة للفنادق ضمن النشاطات المشمولة في القطاع والمسموح بها وسيكون الدخول إلى هذه الشواطئ متاح فقط لنزلاء الفندق، وتضمن التعميم العديد من الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في هذا الإطار بما في ذلك المعايير الصحية والمتعلقة بالتباعد الاجتماعي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news