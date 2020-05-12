"تعاونية الشارقة" توزع المير الرمضاني بتكلفة 7 ملايين درهم

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

أفادت "تعاونية الشارقة" بأنها بدأت أخيرا بالتنسيق مع المؤسسات والجهات الخيرية بالدولة بتوزيع المير الرمضاني في صورة سلال غذائية متنوعة بهدف تمكين الأسر المستفيدة من توفير ما يلزمها من المواد الغذائية بالتزامن من حلول شهر رمضان.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ "تعاونية الشارقة"، ماجد سالم الجنيد، أن "عدد الأسر المستفيدة من هذا المشروع يصل إلى أكثر من 15 ألف أسرة، وستشمل السلال على أكثر من 35 صنفاً من السلع الغذائية والأساسية، بقيمة إجمالية تصل حتى سبعة ملايين درهم".

وأضاف أن "المبادرة تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، في تقديم الخدمة التعاونية لمختلف فئات المجتمع، من أجل تعزيز مكانة العمل التعاونية و دعم التكافل الاجتماعي والمساهمة في رعاية المصالح الاجتماعية، لأكبر عدد ممكن من الفئات المتعسرة"..

وأضاف الجنيد، أنه تم التنسيق مع المؤسسات الخيرية والإنسانية في الدولة، بهدف توفير كافة السلع الأساسية التي تحتاج إليها الأسر ومد يد العون لهم وتخفيف الأعباء عنهم، من أجل تمكينهم من توفير مستلزماتهم من المواد الغذائية وغير الغذائية بالتزامن مع شهر رمضان، مشيداً بالتعاون من قبل المؤسسات والهيئات الخيرية وتكاتف الجهود في ظل الظروف الحالية"..



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