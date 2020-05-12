6 بنوك محلية تنفي انكشافها على "فينيكس"

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

نفت ستة بنوك محلية مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية انكشافها على شركة "فينيكس كوموديتيز" المتخصصة في تجارة المنتجات الزراعية.

وبحسب افصاحات نشرها موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية أفادت مجموعة بنك أبوظبي التجاري بأنه لا يوجد أي انكشاف على هذه الشركة حتي تاريخه، فيما قال مصرف أبوظبي الإسلامي أيضا عدم وجود انكشافات على ذات الشركة.

وقال مصرف الشارقة الإسلامي إنه لم يقدم أية تمويلات للشركة ولا يوجد أي انكشاف عليها.

وأكد كل من بنك أم القيوين الوطني ورأس الخيمة الوطني والتجاري الدولي عدم وجود أية تمويلات أو انكشافات على الشركة.

جاءت هذه الافصاحات عقب خبر نشرته وكالة "رويترز" مؤخرا نقلا عن وثيقة أن "فينيكس كوموديتيز بي.في.تي" والتي مقرها مركز دبي للسلع المتعددة تخضع للتصفية بعد أن راكمت خسائر تداول محتملة بأكثر من 400 مليون دولار

وقالت "رويترز" إن وثيقة أعدها "مصفون" أفادت أن "فينيكس كوموديتيز" المتخصصة في تجارة المنتجات الزراعية وبالأخص الأرز، بالإضافة للفحم والمعادن، تخضع للتصفية، بعد أن تراكمت خسائر محتملة لتداول بالمشتقات بأكثر من 400 مليون دولار.

وأشارت الوثيقة التي أعدها مسؤولون عن التصفية ، بحسب رويترز ، إلى أن الشركة ألقت باللوم في الالتزامات على تقلب العملة الناجم عن ظهور فيروس كورونا، ما أثر في مشتقات مرتبطة بالدولار وعملات أخرى.

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