إنفوغرافيك.. إجراءات السفر المتوقعة بعد «كورونا»

المصدر: إنفوغرافيك: ماهر الجوهري

تم إعداد هذا التقرير بالاعتماد على بحث نشره معهد الأبحاث «SimpliFlying»

لن تكون رحلة أي مسافر على متن أيٍّ من الخطوط الجوية ما بعد فيروس كورونا (COVID-19) كما كانت قبل ظهور هذه الجائحة العالمية، فتماماً كما حصل بعد أحداث 11 سبتمبر، حيث يتم منع أي وجود لأي أسلحة أو تهديدات أمنية على الطائرة، فلن يسافر مستقبلاً الركاب قبل أن يتم التأكد من أن الطائرة لا تحتوي على أي فيروسات معدية.

إحدى شركات استشارات تسويق الطيران الرائدة في العالم، نشرت تقريراً يشمل 70 منطقة مختلفة يمر بها الراكب خلال يوم سفره، ويعرض متطلبات السفر الجديدة التي من المتوقع أن تشهد تغييرات جذريّة، من أجل استعادة الثقة بالطيران بعد انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، وحتى لو انتهت الأمور إلى أكثر السيناريوهات تفاؤلاً، فما بعد الفيروس التاجي لن يكون كما كان قبله، وستكون هناك بلاشك تغييرات في طريقة سفر الركاب على مستوى العالم.

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