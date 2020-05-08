تجديد الرخصة التجارية تلقائياً بحد أقصى 4 سنوات

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أفادت اقتصادية دبي بأن بإمكان المتعاملين تجديد الترخيص تلقائياً أكثر من سنة، وبحد أقصى أربع سنوات، بشرط أن يكون عقد الإيجار ساري المفعول، لافتة إلى أنه في حال التجديد أكثر من سنة، يتم إضافة عدد السنوات في الرسالة النصية، مثل: (رقم الرخصة – عدد السنوات)، كما يجب أن يكون موقع الشركة هو موقع العام الماضي نفسه.

وذكرت اقتصادية دبي أن خدمة «التجديد التلقائي»، تسعى إلى تبسيط وتطوير عملية تجديد الرخص التجارية لتتم في خطوتين فقط، الأولى إرسال رسالة نصية برقم الرخصة المراد تجديدها إلى الرقم (6969)، حيث يتم إرسال «إذن الدفع» عبر رسالة نصية للمتعامل، ثم تأتي الخطوة الثانية بدفع الرسوم في أي من منافذ الدفع اليدوية أو الإلكترونية من خلال الرابط المتوافر في الرسالة النصية.

وأشارت إلى أنه يمكن للمتعامل أيضاً الدخول إلى الموقع الإلكتروني (ded.ae) أو التطبيق الذكي «الأعمال في دبي»، سواء كان لديه اسم مستخدم أم لا، أو يمكن الدخول عن طريق زائر لمرة واحدة فقط للحصول على الخدمة.

ولفتت اقتصادية دبي إلى أن قطاع التسجيل والترخيص التجاري يسعى إلى السير على نهج القيادة الرشيدة في الاستدامة والمنافسة، وتعزيز الآليات المتبعة في مزاولة النشاطات التجارية بإمارة دبي، من خلال اتباع أحدث التكنولوجيا والبرامج الذكية التي تتماشى مع أرقى المعايير المتبعة عالمياً.

وأكدت اقتصادية دبي أنها تعمل بشكل مباشر مع الجهات المعنية في الإمارة لتسخير جميع الجهود والإمكانات التي تضمن وضع الاستراتيجيات حيز التطبيق الفعلي، وتسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي، وذلك للتمكن من تطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل وتحسين إجراءات التراخيص التجارية، التي تشكل عاملاً أساسياً في تنافسية الأعمال واستدامتها.

تسهيل الخدمات

تشكل خدمة التجديد التلقائي للرخص نقلة نوعية في جهود اقتصادية دبي نحو تسهيل الخدمات المقدمة لرجال الأعمال.

وتعد هذه الخدمة بمثابة فرصة لفئات مختلفة من المتعاملين لإنجاز معاملاتهم وسداد المبالغ المطلوبة دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، ما يساعد على رفع رضا المتعاملين وتسهيل معاملاتهم، وتوفير الوقت لإنجازها بكل سلاسة في إمارة دبي.

خدمة «التجديد التلقائي» تسعى إلى تبسيط عملية تجديد الرخص التجارية لتتم في خطوتين.

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