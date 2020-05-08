«غرفة دبي» تنجز 106 آلاف معاملة إلكترونية في شهرين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي عن إنجازها 106 آلاف و145 معاملة إلكترونية، خلال شهرَي مارس وأبريل الماضيين، ما سهل على أعضائها ممارسة أعمالهم، وعزز من جهود دعم وضمان استمرارية الأعمال في الإمارة.

وأوضحت الغرفة، في بيان، أن المعاملات الإلكترونية التي أنجزتها خلال تلك الفترة، غطت شريحة واسعة من الخدمات المتنوعة التي توفرها الغرفة لقطاع الأعمال، أبرزها شهادات المنشأ والعضوية والتصديقات، ودفاتر الإدخال المؤقت للبضائع.

وأظهرت «غرفة دبي» كفاءة عالية في بنيتها التحتية الرقمية، انعكست في جودة وسلاسة خدماتها الذكية والإلكترونية، وذلك رغم عمل موظفيها عن بُعد بنسبة 100%، ما ساعد قطاع الأعمال على إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر.

وقال مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، إن التحول الذكي السلس للغرفة، وقدرتها على دعم استمرارية الأعمال، جاءا تطبيقاً لرؤية القيادة الرشيدة بتحويل دبي إلى أذكى مدن العالم، مؤكداً أن التحول الذكي في دبي كشف ريادة خطط الإمارة، وتميزها في استشراف المستقبل.

وأضاف أن الغرفة استثمرت في تأسيس بنية تحتية رقمية متطورة، أسهمت في الحفاظ على سير العمليات والخدمات والإجراءات في هذه الظروف الاستثنائية، مشيراً إلى أن أولوية الغرفة، حالياً، هي ضمان استمرارية الأعمال، وتقديم أفضل الخدمات لمجتمع الأعمال في الإمارة.

وأكد بوعميم أن «غرفة دبي» تمتلك منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية، التي تغطي جميع احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال، والتي تمكّن المستثمرين من إنجاز جميع معاملاتهم عن بُعد بيسر وسهولة، ووفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.

وبيّن أن الخدمات الذكية التي توفرها الغرفة، تشمل معاملات إصدار شهادات المنشأ والتصديقات وخدمات العضوية، وخدمة الدراسات والأبحاث وتقارير الأعمال والخدمات القانونية، إضافة إلى إصدار دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، وعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات، والتصنيف الائتماني وخدمات مجموعات ومجالس الأعمال، فضلاً عن الخدمات المتاحة للهيئات الاقتصادية والمهنية.

وأوضح بوعميم أن الخدمات الذكية التفصيلية التي توفرها الغرفة في خدمة العضوية، تشمل إصدار العضوية وتجديدها وتعديلها، علاوة على خدمة الإدخال المؤقت للبضائع التي تشمل إصدار بدل فاقد وتعديله وبديل دفتر الإدخال المؤقت، وخدمات شهادة المنشأ، وإصدار نسخة إضافية لشهادة المنشأ وتعديلها، في حين تشمل الخدمات القانونية الوساطة والمعلومات القانونية.

50 خدمة ذكية

توفر غرفة تجارة وصناعة دبي لمجتمع الأعمال، عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، 50 خدمة إلكترونية وذكية، تشمل الخدمات الأساسية التي تشمل العضوية وشهادات المنشأ والتصديقات، إضافة إلى الخدمات المرتبطة بمبادرات الغرفة المتنوعة، مثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، وعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وغيرهما من مبادرات الغرفة.

التحول الذكي في دبي كشف ريادة خطط الإمارة، وتميزها في استشراف المستقبل.

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