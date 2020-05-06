«المالية» تطلق نظام «فارس» لتنبؤات إيرادات الحكومة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت وزارة المالية، أمس، نظام «فارس» المؤتمت لتنبؤات إيرادات الحكومة الاتحادية لجميع الجهات الاتحادية في الدولة.

وأفادت الوزارة، في بيان لها أمس بأن النظام يهدف إلى أتمتة تنبؤات الإيرادات الخاصة بوزارة المالية، وتحسين آلية تنبؤات الإيرادات بشكل أكبر، من خلال تكامل البيانات بين الأنظمة المختلفة، واحتساب التقديرات، وفقاً لأسس ومعايير إحصائية ومحاسبية دقيقة.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، سعيد راشد اليتيم، حرص الوزارة على مواصلة تطوير التقنيات المالية، وإطلاق العديد من المبادرات الرقمية الجديدة الرامية إلى تحقيق «رؤية الإمارات 2021»، ومستهدفات «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031».

ويتيح النظام الجديد للوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية مميزات عدة، منها:، توفير نافذة موحدة لربط جميع البيانات بين النظام المالي الاتحادي مع نظام الدرهم الإلكتروني للإيرادات الفعلية، ما يسهل عملية اتخاذ القرارات، ويوفر الوقت والجهد على الجهات دون الحاجة للجوء إلى استخراج البيانات من مصادر مختلفة، واحتساب التنبؤات بناء على أسس ومعايير إحصائية ومحاسبية دقيقة، وإتاحة خاصية الربط الآلي بين تنبؤات الإيرادات ونظام الميزانية الاتحادية.

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