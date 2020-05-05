«دو» تطلق متجراً إلكترونيأ مخصصاً للشركات الصغيرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم، عن إطلاق متجر إلكتروني مخصص لعملائها من المؤسسات، والذي يعتبر منصة رقمية جديدة توفر لعملاء الشركة الحاليين والجدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على كل ما يحتاجونه من خدمات الهاتف المتحرك لهم وللموظفين العاملين لديهم، مثل شراء شرائح وخطوط الاتصال مع خدمة التوصيل.



وأوضحت «دو» في بيان أن الخدمات التي يوفرها المتجر الإلكتروني الجديد تشمل خدمة التوصيل المجاني السريع خلال 48 ساعة، إضافة إلى العديد من المنتجات والحلول والخدمات الأخرى التي يمكنهم الحصول عليها وفق تجربة رقمية متكاملة.



وأضافت أن هذه الخطوة تعكس التزام الشركة بتزويد عملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول تقنية ومنتجات مبتكرة من شأنها المساهمة في تعزيز رحلة الشركات نحو مواكبة التحول الرقمي.



وتماشياً مع جهودها الرامية إلى تعزيز جودة وكفاءة عملية حصول الشركات على حلول وخدمات الاتصال التي تحتاجها بشكل سلس، أطلقت «دو» المنصة الإلكترونية الجديدة التي توفر للشركات الصغيرة والمتوسطة حرية إجراء المعاملات التجارية التي يحتاجونها لشركاتهم وموظفيهم بطرق بسيطة خالية من التعقيد في بيئة آمنة وموثوقة. وتمكّن المنصة لإلكترونية الجديدة عملاء دو من المؤسسات من إجراء عمليات الشراء باستخدام خطوات بسيطة وخلال دقائق والحصول على المنتج من خلال خدمة التوصيل السريع.



وقال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الشركات والمؤسسات في «دو»، هاني فهمي علي، إن «الشركة تواصل التزامها بتقديم مختلف أشكال الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، وترتكز استراتيجيتنا علىى مواصلة توفير منصات مبتكرة وقيمة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على كل ما تحتاجه من حلول وخدمات وأجهزة الاتصال».

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