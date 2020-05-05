وكالات سيارات تمدد الضمان وتتيح الاستلام والتوصيل إلى المنزل

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت وكالات سيارات، لـ«الإمارات اليوم»، عن تمديد ضمان المركبات فترات مختلفة، في وقت اتخذت فيه وكالات أخرى إجراءات لدعم خدمات ما بعد البيع، نظراً للظروف الراهنة، ومنها توفير خدمة استلام المركبة وتوصيلها من منزل المتعامل وإليه، والتأكيد على تعقيمها.

وكان ملاك سيارات طالبوا وكالات السيارات بتمديد فترات الضمان لمركباتهم، فضلاً عن تسهيل خدمات ما بعد البيع، في ضوء التدابير المتخذة لضمان عدم تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19)، وضمان تعقيم مركباتهم.

ملاحظات مستهلكين

وتفصيلاً، أكدت المستهلكة فاطمة عبدالكريم وجود صعوبات تتعلق بتصليح مركبتها، حالياً، في ضوء التزامها بالبقاء في المنزل، لافتة إلى أن تجديد ضمان المركبة في وكالة السيارات يستحق في نهاية مايو الجاري، في وقت تحتاج فيه المركبة للتصليح بعد حادث بسيط.

وطالبت بتمديد ضمان المركبة، للتسهيل على ملاك السيارات، وتسهيل خدمات ما بعد البيع خلال هذه الفترة.

بدوره، طالب المستهلك خالد خميس وكالات السيارات بتمديد ضمان المركبات، مشيراً إلى أن الضمان الخاص بمركبته ينتهي بعد ثلاثة أيام، في وقت لم تحدد فيه الوكالة ما إذا كانت ستمدد الضمان أم لا.

ولفت إلى وجود صعوبات كبيرة في عمليات الصيانة حالياً، في ضوء الإجراءات الاحترازية، وفي مقدمتها البقاء بالمنزل، وضمان وجود تعقيم كامل للسيارة، داعياً إلى تسهيل خدمات ما بعد البيع.

واتفق المستهلك مصطفى محمد في أهمية تمديد الضمان، مؤكداً أن وكالة السيارات، التي يتعامل معها، لم تمدد الضمان الذي ينتهي منتصف مايو الجاري حتى الآن.

وأبدى محمد ملاحظات تتعلق بأهمية تعقيم المركبة بشكل كامل، وقال إنه يفضل عدم تسليم السيارة لأي جهة في الفترة الراهنة لضمان السلامة، لذلك تأتي أهمية تمديد الضمان للمركبات.

«جيب» و«فيات»

إلى ذلك، كشف المدير العام لـ«شركة الغربية للسيارات»، الموزع المعتمد لسيارات «جيب» و«فيات» في إمارة أبوظبي، منذر الرفاعي، أنه سيتم تمديد كل أنواع الضمان، التي تنتهي صلاحيتها أثناء فترة الحظر، لمدة شهر واحد، مع حجز موعد الخدمة إلكترونياً، وخدمة المساعدة على الطريق.

وقال إن الشركة توفر، كذلك، خدمة توصيل المركبات للمنازل لتجربة القيادة، وخدمات ما بعد البيع، فضلاً عن توفير استشاريي مبيعات لمساعدة المتعاملين عبر الإنترنت، خلال الفترة الراهنة.

«شيفروليه» و«جي إم سي»

بدوره، قال المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق في «شركة بن حمودة للسيارات»، (شيفروليه) و(جي إم سي)، أيمن البيجاوي، إنه تم تمديد ضمان السيارات، الذي ينتهي خلال شهري أبريل ومايو 2020 لمدة شهرين، نظراً لصعوبة تنقل المتعاملين، والتزاماً بالتدابير الخاصة بمواجهة فيروس «كورونا»، وأهمية الالتزام بالبقاء في المنزل.

وأكد البيجاوي أن الوكالة مستمرة في خدمات الصيانة لمن يرغب من المتعاملين، مشدداً على أن إجراء التعقيم يتم بجهاز حديث يعمل بالأوزون، لضمان سلامة ركاب السيارة.

«هيونداي» و«فولكس واغن»

من جانبها، أعلنت مؤسسة جمعة الماجد، الموزع الحصري لـ«شركة هيونداي الكورية الجنوبية» في الدولة، عن طرح برنامج، تستفيد من خلاله المركبات التي تنتهي ضماناتها الأصلية خلال الفترة من الأول من مارس وحتى 31 أبريل 2020، والاستفادة من تمديد الضمان لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، لافتة إلى أنه سيتم منح جميع الضمانات، التي تنتهي صلاحيتها في مايو 2020، تمديداً حتى نهاية الشهر نفسه.

وقال المدير العام لـ«هيونداي الإمارات» ــ مؤسسة جمعة الماجد، سليمان الزبن، إن البرنامج يستهدف دعم المتعاملين، الذين يجدون صعوبة في الحصول على خدمات الصيانة لمركباتهم، خلال هذه الفترات الاستثنائية.

من جهته، أكد مدير خدمات ما بعد البيع في «فولكس واغن»، إيلي عقل، أنه سيتم تمديد الضمان للمتعاملين أشهراً عدة، لتعويض فترة حملة التعقيم الوطني، وقيود التباعد الاجتماعي.

وقال إنه من المنتظر صدور قرار مفصل، خلال أيام، من المصنع، ليطبق في دولة الإمارات والعديد من دول العالم.

«فورد» تراجع العقود

قال المدير التنفيذي لـ«شركة فورد الشرق الأوسط»، كريس نويل، إن الشركة ستراجع عقود الكفالة أو الصيانة، المنتهية صلاحيتها خلال فترة تقييد الحركة، كما ستعمل على تقييم وضع كل متعامل على حدة، وتبعاً لكل حالة، ضماناً لتوفير أقصى درجات المرونة، وحفاظاً على سلامة مركبات المتعاملين، تماشياً مع معايير «فورد».

استلام المركبة والدفع إلكترونياً

قال المدير العام لـ«شركة الإمارات للسيارات»، الموزع المعتمد لسيارات «مرسيدس بنز» في أبوظبي، لورانس جود، إن الشركة توفر استشاري مبيعات لمساعدة المتعاملين عن بُعْد، كما توفر خدمة استلام المركبة وتوصيلها من المنزل وإليه، للخدمة والصيانة.

وشدد على استخدام المطهرات المعتمدة، والتدابير اللازمة لضمان سلامة المركبة بعد الانتهاء من الخدمة، إضافة إلى توافر خدمة الدفع الإلكتروني والمساعدة على الطريق.

بدوره، قال المدير العام لـ«شركة الشرقية للسيارات»، ذراع قطاع السيارات لدى «مجموعة الفهيم» في مدينة العين، محمد المومني، إن الشركة توفر استشاري مبيعات عبر الإنترنت، خلال الفترة الراهنة، كما توفر خدمات ما بعد البيع، وتشمل خدمة استلام وتوصيل المركبة للمنازل في حالة خدمات التصليح، فضلاً عن توفر خدمة الدفع الإلكتروني.

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