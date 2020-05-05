ثلثا أعضاء المكتب الدولي للمعارض يصوتون لتأجيل «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

صوتت أغلبية الثلثين من أعضاء المكتب الدولي للمعارض لصالح تأجيل معرض «إكسبو 2020 دبي» لمدة عام، حيث ستتم إقامة الحدث الدولي في الفترة من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.

جاء ذلك في تصويت الدول الأعضاء عن بُعد على توصية اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض بالتأجيل، وفقاً لما اقترحته حكومة دولة الإمارات في بداية أبريل الماضي وأوصت به اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض في 21 أبريل.

وبينما سيظل التصويت مفتوحاً حتى 29 مايو، فقد تحقق ما يزيد على أغلبية الثلثين خلال أسبوع من بدء التصويت في 24 أبريل.

مستقبل أفضل

وتفصيلاً، يستعد «إكسبو 2020 دبي» ليسهم في تشكيل ملامح عالم ما بعد جائحة «كورونا» وخلق مستقبل أفضل للجميع، وذلك بعد أن صوتت أغلبية الثلثين من أعضاء المكتب الدولي للمعارض لصالح تأجيل الحدث لمدة عام.

ومع الحصول على الغالبية، ستتم إقامة الحدث الدولي في الفترة من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.

وستسمح فترة التأجيل هذه لجميع المشاركين بتجاوز أثر «كوفيد-19»، وستُمكّن الحدث الدولي من التركيز على الرغبة المشتركة في رسم ملامح فكر جديد لوضع حلول لبعض أهم تحديات عصرنا.

دور محوري

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مؤسسة مطارات دبي رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات ورئيس اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي»: «نرحب بقرار الدول أعضاء المكتب الدولي للمعارض المؤيد لتأجيل (إكسبو 2020 دبي) لمدة عام، ونشكرهم على التزامهم المستمر بالإسهام في (إكسبو) الدولي في دبي، والذي سيؤدي دوراً محوريا في تشكيل ملامح عالمنا بعد انحسار الجائحة، عندما نكون في أمسّ الحاجة لذلك».

وأضاف سموه: «على مدار 50 عاماً، عملنا دائماً على بناء جسور التواصل والعلاقات والشراكات مع العالم، انطلاقاً من إيماننا بالتعاون الصادق من أجل حماية المستقبل للجميع، وهذا التصويت السريع من الأغلبية إنما هو دليل صادق على متانة شراكاتنا الدولية وتجسيد للدور الإيجابي الذي تؤديه دولة الإمارات العربية المتحدة مع دول العالم».

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد، أن «مصادقة المجتمع الدولي على عرض دبي وتأكيده لثقته في قدرتها على تحقيق الإنجاز إنما يعززان التزامنا بالارتقاء بهذا الإنجاز إلى مستوى الطموحات، باستضافة حدث دولي يبهر العالم ويلهمه في الوقت المناسب».

تصويت

وفي ظل استحالة عقد الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض بسبب القيود التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»، فقد صوتت الدول الأعضاء عن بُعد على توصية اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض بالتأجيل، وفقاً لما اقترحته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في بداية أبريل الماضي، وأوصت به اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض في 21 أبريل.

وبينما يظل التصويت مفتوحاً حتى 29 مايو، فقد تحقق ما يزيد على أغلبية الثلثين خلال أسبوع من بدء التصويت في 24 أبريل.

استجابة سريعة

وقال الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، ديميتري كريكنتزس: «أُحيّي الاستجابة السريعة من الدول أعضاء المكتب الدولي للمعارض. إن دعمهم تأجيل (إكسبو 2020 دبي) الذي ستتم الموافقة عليه رسمياً في 29 مايو الجاري، هو تجديد للتأكيد على التضامن وإبراز للرغبة المشتركة في العمل معاً من أجل بناء مستقبل أفضل».

وأضاف كريكنتزس: «بهذا التأييد لتأجيل (إكسبو 2020 دبي) لمدة عام، تعطي الدول الأعضاء العالمَ الفرصة للالتقاء في عام 2021، عندما يكون بوسعنا معاً معالجة التحديات التي تواجه الإنسانية والاحتفاء بالوحدة والتضامن اللذين يجعلانا أكثر قوة».

وتابع: «تحت شعار (تواصل العقول وصنع المستقبل) سيكون (إكسبو 2020 دبي) محفلاً فريداً للعالم، حيث يستطيع الجميع خلاله تبادل المعرفة بشأن ما تعلّموه من دروس، وما توصلوا إليه من حلول وأفكار من أجل غد أفضل».

الاحتفاظ بالاسم

سيحتفظ «إكسبو 2020 دبي» باسمه، وسيظل ملتزماً باستضافة حدث دولي استثنائي يحتفي بالإنسانية وإبداعاتها وثقافاتها وابتكاراتها، بما في ذلك ما تحقق من تقدم تقني كبير في مجالات الدواء والعلوم.

وسيكون «إكسبو 2020 دبي» أول «إكسبو» دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وأكبر حدث على الإطلاق يقام في العالم العربي، بمشاركة 192 بلداً وعدد من الشركات والمنظمات.

- ستتم إقامة الحدث الدولي في الفترة من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.

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