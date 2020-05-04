"تعاونية الشارقة"تنفذ مشروع السلة الغذائية بتكلفة 600 ألف درهم

المصدر: الامارات اليوم- الشارقة

أعلنت"تعاونية الشارقة" عن البدء بتنفيذ مشروع السلة الغذائية بالتعاون والتنسيق مع جمعية الشارقة الخيرية، لعدد 750 أسرة، بتكلفة 600 ألف درهم تقريباً، بهدف توفير المستلزمات الغذائية للأسر بالتزامن مع شهر رمضان.

وأوضح الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، ماجد الجنيد، أن "المبادرة تأتي ضمن توجيهات مجلس الإدارة،بالتعاون والتنسيق مع جمعية الشارقة الخيرية، لتقديم الخدمة المجتمعية للأسر، وتخفيف الأعباء عنهم، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة"، منوها إلى "دورجمعية الشارقة الخيرية، ومساهمتها فيتقديم الدعم المباشر لمساعدة أكبر عدد من المتعسرين والمتعففين، وخصوصافي ظل الظروف الحالية".

وأفاد بأن عدد الأسر المستفيدة من هذا المشروع يصل إلى أكثر من750 أسرة، وستشمل السلال على جميع الأصناف الأساسية، التي نحتاجها الأسر طيلة شهر رمضان المبارك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news