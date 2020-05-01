"نون يومي"..خدمة لتوصيل أغراض البقالة والسلع الطازجة في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت منصة "نون"، عن إطلاق خدمة "نون يومي" لتوصيل كافة أغراض البقالة والسلع الأساسية طازجة لكافة المستهلكين ثاني يوم داخل إمارة دبي من خلال استخدام تطبيق "نُون". وتأتي هذه المبادرة تزامناً مع العمل على تلبية كافة الاحتياجات الأساسية للمجتمع في جميع الأوقات.

وتقوم "نون" باختبار خدمة "نون يومي" منذ عدة أشهر وقررت بدء تشغيلها لتلبية احتياجات العملاء في ظل الأوضاع الحالية، حيث تحرص على توفير خدمة تسوق آمنة وسريعة لكل المقيمين في دبي.

وبإمكان المستهلكين من مختلف شرائح المجتمع بإمارة دبي استخدام خدمة "نون يومي" على تطبيق "نون للتسوق" لطلب أغراض البقالة وغيرها من العديد من المنتجات مثل الخضروات والفواكه الطازجة والمخبوزات والألبان واللحوم ولوازم البيت وطعام الأطفال وغيرها من السلع الأساسية، وستصل إلى باب المنزل في اليوم التالي بكل أمان وبدون حد أدنى للطلب.

وأكد سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، على "أهمية دعم وتعزيز التجارة الإلكترونية لترسيخ مكانة دبي كمركز تجاري تنافسي ومكانًا مفضلاً للعيش والعمل والاستثمار ولا سيما في الظرف الاستثنائي الذي نمر به اليوم". وأشار إلى أن خدمة "نون يومي" تضمن تأمين احتياجات المجتمع من المواد الغذائية ومختلف الاحتياجات اليومية بأسعار تنافسية. ويعد تطبيق "نون للتسوق" نافذة متنوعة بخيارات التسوق جاءت لتلبي حجم الطلب المتزايد في المجتمع مع الالتزام بالتدابير الاحترازية فيما يخص الصحة والسلامة العامة للمستهلكين وموظفي توصيل الطلبات. ولضمان صحة وسلامة الجميع، نشجع كافة أفراد المجتمع للتسوق إلكترونياً آمنين في منازلهم واستخدام وسائل الدفع الرقمية.



وقال محمد العبار، مؤسس "نون": "نحن نفتخر بخدمة العملاء في الإمارات وتلبية احتياجاتهم، حيث نُعد خدمة توصيل أغراض البقالة في اليوم الثاني لتحوذ على ثقة واعتماد العملاء والمقيمين وتلبي طلباتهم مع التزامهم بالبقاء في منازلهم. وتستمر خدماتنا والتزامنا تجاه العملاء بكل قوة، حيث تعد خدمة "نون يومي" هي الفصل الجديد في قصة نون واستمراراً لرحلتنا كشركة تأسست في المنطقة ولخدمة أهلها. ومع الدعم القوي من اقتصادية دبي، يؤكد إطلاق هذه الخدمة عزمنا وإرادتنا القوية معاً للعبور من هذه الأزمة والاستعداد لما هو قادم عند تحسن الأوضاع".

من جانبه، قال فراز خالد، المدير التنفيذي لنون: "صحة وسلامة عملاءنا تأتي في مقدمة أولويتنا، والقدرة على إطلاق "نون يومي"، خلال هذه الظروف الصعبة وتوفير كل ما يحتاجه العملاء من أغراض البقالة وطلبها من راحة منازلهم، فهذا مصدر فخر لي ولكل فريق نون".

ستكون خدمة "نون يومي" 100% بدون تواصل حيث يتم الدفع مسبقاً أونلاين ويتم ترك الطلبية أمام الباب بكل هدوء وبدون اتصال. واتخذت "نون" العديد من التدابير الوقائية لضمان سلامة العملاء ومندوبي التوصيل، مثل تعقيم كل المنشآت ومواد التغليف والصناديق ومراقبة نظافة المستودعات وموظفي التوصيل للحد من انتشار فيروس كورونا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news