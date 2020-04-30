75.4 مليون درهم صافي أرباح «الفجيرة الوطني» في 3 أشهر

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

أعلن بنك الفجيرة الوطني، أمس، عن نتائجه المالية للربع الأول من العام الجاري، محققاً صافي أرباح بلغ 75.4 مليون درهم، بارتفاع قدره 85.9% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، وبانخفاض نسبته 55% مقارنة بمبلغ 167.6 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2019، على الرغم من استمرار انخفاض نشاط الأعمال في السوق، الذي تفاقم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفاد البنك، في بيان، بأنه حقق أرباحاً تشغيلية بلغت 293.3 مليون درهم لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2020، بنمو نسبته 2.9% مقارنة بمبلغ 285.1 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وبنمو 3.7% عن الربع الرابع من عام 2019.

وبلغت الإيرادات التشغيلية 417.5 مليون درهم، حيث شهدت نمواً هامشياً بنسبة 0.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، فيما استقر صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية، وصافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى، عند 276.3 مليون درهم و89.3 مليون درهم على التوالي، مقارنة بـ280.4 مليون درهم و90.5 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2019.

وبلغت القروض والسلفيات ومستحقات التمويل الإسلامي 27.2 مليار درهم، حيث كانت 27.1 مليار درهم بنهاية عام 2019، وبزيادة مقدارها 3.7% عن 31 مارس 2019.

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