" أبوظبي العالمي" يعلن عن تخفيض بنسبة 50% على تأسيس الشركات الجديدة

المصدر: أبوظبي ـ وام

أعلنت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي اليوم عن إطلاق المزيد من الإجراءات التحفيزية التي تستهدف الشركات الجديدة الراغبة في التسجيل لدى السوق، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تمكين الشركات من تأسيس أعمالهم في ظل الظروف الراهنة وتعزيز الخدمات التي تقدمها بيئة الأعمال المتكاملة لدى السوق.

تدخل هذه الاجراءات حيز التنفيذ في الثالث من مايو المقبل، وتأتي في إطار حزمة دعم الأعمال التي أعلن عنها السوق مؤخراً لمواجهة التداعيات التي قد تنعكس على مجتمع الأعمال في جزيرة المارية جراء الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم .

تتضمن الإجراءات التحفيزية تخفيضا بنسبة 50 بالمئة على رسوم تأسيس شركات جديدة وشركات ذات مسؤولية محدودة في سوق أبوظبي العالمي، ومن ضمنها تسجيل الأفرع، وستكون هذه الإجراءات سارية حتى 31 ديسمبر 2020 على كافة طلبات تراخيص الشركات المالية وغير المالية والشركات العاملة في قطاع التجزئة. وتستثنى من الإجراءات الجديدة شركات الأغراض الخاصة والمؤسسات وشركات رأس المال المخاطر وطلبات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في مرحلتي البداية والنمو، بالإضافة إلى المسرعات والمؤسسات المهنية.

كما ستحصل الشركات الراغبة في الانتقال من سلطات قضائية أخرى للعمل في سوق أبوظبي العالمي على إعفاء كامل من رسوم استمراية الأعمال.

وستمنح الأجراءات الجديدة الشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي والشراكات ذات المسؤولية المحدودة إمكانية طلب تمديد مهلة تسليم الحسابات السنوية والتي تقدر بتسعة أشهر، وذلك مع ضرورة الالتزام بتزويد أمين السجل بما يثبت وجود عوائق تحول دون قدرتهم على الامتثال بموعد التسليم، وفي حال الموافقة، ستحصل الشركات على مهلة إضافية مدتها ثلاث أشهر.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: نلتزم بدورنا كمنصة تتيح للشركات تأسيس أعمالها في سوق أبوظبي العالمي، حيث أننا نستمر في تعزيز بيئة الأعمال المتكاملة وتطوير بنية تحتية قوية للخدمات تدعم تأسيس واستمراية ونمو الأعمال.

وجاء الإعلان عن الإجراءات التحفيزية لضمان حصول الشركات الراغبة في التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي على كافة الدعم اللازم.. كما تأتي هذه الإجراءات امتداداً لحزمة دعم الأعمال التي أطلقها السوق بداية شهر أبريل الجاري لضمان استقرار مجتمع الأعمال في السوق وتعزيز نمو الشركات حيث يستثمر سوق أبوظبي العالمي في توفير الدعم والإرشاد للشركات بما يضمن استمرارية الأعمال .

الجدير بالذكر أن سوق أبوظبي العالمي أعلن مؤخراً عن حزمة من الإجراءات التحفيزية وتشمل تخفيض بنسبة 50% على الرسوم الرقابية لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى السوق وإعفاء كامل على رسوم تجديد التراخيص التجارية ورسوم تجديد الأنشطة التجارية ورسوم تجديد حماية البيانات الشخصية لسلطة التسجيل حيث تعد هذه الإجراءات سارية حتى تاريخ 25 مارس 2021.

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