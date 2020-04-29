تحديث جديد من "الاتحاد للطيران" بشأن رحلاتها المقبلة

المصدر: عبير عبد الحليم-أبو ظبي

أعلنت الاتحاد للطيران اليوم انها بدأت قبول الحجوزات الجديدة للرحلات ما بعد 16 يونيو المقبل مع تحضيرها لاستئناف رحلاتها المنتظمة من وإلى أبوظبي على ان يبقى ذلك رهناً برفع القيود المفروضة حالياً في. الوقت الذي تستمر فيه الناقلة في زيادة الرحلات الخاصة من أبوظبي إلى عدد من الوجهات في مختلف أنحاء العالم.

وقال متحدث باسم الاتحاد للطيران اليوم ان التذاكر ستتوفر بالأسعار المرنة والقابلة للاسترداد فقط بعد 29 أبريل 2020 للسفر بين 16 يونيو و31 أغسطس 2020.

ونوه الى ان الاتحاد تقوم بمراجعة شبكة الوجهات بشكل مستمر مع حرصها على مراقبة الوضع عن كثب والالتزام بالتوجيهات الحكومية في الدولة والحكومات والهيئات التنظيمية الخارجية مشيرا الى انه سيتم الإعلان عن أي استئناف للرحلات عبر قنوات التواصل التابعة للشركة في حال رفع القيود المفروضة على السفر.

وأشار الى انه يمكن للمسافرين الراغبين بالحجز على هذه الرحلات الاطلاع على الخيارات المتوفرة والقوانين والإجراءات المفروضة في الوجهة التي ينوون السفر إليها. عبر زيارة الموقع الالكتروني للاتحاد للطيران لافتا الى انه يمكن حجز هذه الرحلات الخاصة عبر موقع الاتحاد ، أو عبر التطبيق الخاص بالهواتف المحمولة، أو عبر الاتصال بمركز التواصل الخاص بالاتحاد للطيران من داخل الإمارات، أو عبر وكيل السفر المحلي أو وكالة السفر الالكترونية. مشيرة الى انه يجب على المواطنين الإماراتيين الراغبين بالعودة إلى الإمارات التواصل مع سفارة أو قنصلية الإمارات في مكان إقامتهم

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