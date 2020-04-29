الأسهم المحلية تكسب 32.5 مليار درهم في 3 جلسات رمضانية

المصدر: أبوظبي - وام

عكست أسواق المال المحلية اتجاهها صعوداً، أمس، بعد مرور نحو ساعتين من التداولات الهادئة، التي سيطرت عليها، قبل أن تستعيد نشاطها، ومواصلة ارتفاعها الذي بدأته منذ اليوم الأول من شهر رمضان.

ومع استمرار الأسواق في مسيرتها الخضراء، فقد ربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 5.7 مليارات درهم في جلسة أمس، الأمر الذي رفع إجمالي المكاسب خلال ثلاث جلسات رمضانية إلى 32.5 مليار درهم تقريباً.

واستمرت شهية التداول عند مستويات جيدة، مخالفة بذلك الكثير من التوقعات بتراجعها خلال شهر رمضان، حيث بلغت قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي نحو 450 مليون درهم، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 636 مليون سهم، نفذت من خلال 10 آلاف و740 صفقة.

وارتد المؤشر العام لسوق أبوظبي، أمس، صعوداً بالغاً مستوى 4220 نقطة بزيادة نسبتها 1.21%، فيما نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.58%، بالغاً مستوى 1997 نقطة. وواصل سهم شركة إعمار في سوق دبي المالي صعوده بالغاً 2.71 درهم، فيما صعد سهم بنك دبي الإسلامي إلى 3.62 دراهم، وسهم مصرف عجمان 61 فلساً، والاتحاد العقارية 31 فلساً.

قيمة الصفقات المبرمة في سوقَيْ أبوظبي ودبي، بلغت 450 مليون درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news