15 شركة ناشئة جديدة تنضم إلى منصة «هب 71»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت «هب 71» (Hub71)، منصة التكنولوجيا المتنامية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، انضمام 15 شركة ناشئة جديدة، ليرتفع عدد الشركات المنضوية تحت مظلتها إلى 51 شركة ستستفيد من برنامج الحوافز الذي تقدمه.

ومنحت لجنة اختيار الشركات في «Hub71» الأولوية للشركات الناشئة العاملة في مجالات تكنولوجيا الرعاية الصحية، والتعليم، التي توفر جميعها التقنيات ذات الأهمية الجوهرية لدعم مؤسسات القطاعين العام والخاص في مواجهة التحديات الراهنة.

وشكلت الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها نسبة 27% من الـ15 شركة المتأهلة أخيراً، وهي مملوكة من قبل روّاد أعمال من جنسيات مختلفة وثقوا بمناخ الأعمال في الدولة.

ومن الشركات التي انضمت إلى المنصة: شركة «Aumet» الناشئة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، وتربط 50 ألف شركة لتصنيع الأجهزة والمعدات الطبية من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى منصة «الطبي» التي تعنى بتقديم محتوى طبي موثوق باللغة العربية ومقرها الأردن، ومنصة Kinderly التي تأسست في المملكة المتحدة، وتركز على توفير محتوى تعليمي خاص بمرحلة الطفولة المبكرة لأولياء الأمور والأطفال.

وتحظى جميع الشركات في منصة «Hub71» بقدرات متميزة لدعم الشركات الإقليمية والعالمية وكذلك الأفراد، للتكيف مع بيئة العمل الجديدة.

وقال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمنصة «Hub71» ورئيس وحدة الشركات الناشئة لدى شركة مبادلة للاستثمار، إبراهيم عجمي، إن من شأن انضمام 15 شركة ناشئة جديدة أن يعزز مكانة «Hub71»، لدعم جهود التحول الرقمي على امتداد قطاعات عدة، ويسرع التحول في طريقة استخدام الخدمات الأساسية.

وذكر أن الشركات الجديدة ستضيف قيمة إلى مجتمع الأعمال في أبوظبي، وذلك من حيث تعزيز التبادل المعرفي، وإثراء التنوع في منظومة الأعمال، في الوقت الذي يمضي العالم بخطى متسارعة من أجل تبني التحول الرقمي.

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