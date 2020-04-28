2000 درهم غرامة عدم الإلتزام بالتدابير الإحترازية في دبي

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أفادت اقتصادية دبي أن عدم إمتثال المنشآت التجارية بالتدابير الإحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتي أعلنت في إطار الفتح الجزئي للأسواق بالإمارة، يعرضها للمخالفة والغرامة المالية والإغلاق المؤقت، مؤكدة أن غرامة عدم الإلتزام بأي من التدابير الإحترازية تصل إلى 2000 درهم وتبلغ مدة الإغلاق المؤقت 48 ساعة.

وتتضمن التدابير الاحترازية، إرتداء الكمامات والتباعد الجسدي، وعدم فتح غرف القياس، وعدم القيام بعروض ترويجية غير مسموح بها في مرحلة إعادة فتح الأسواق. وحذرت اقتصادية دبي من أن تكرار المخالفة يعرض المنشأة التجارية إلى دفع غرامة مالية مضاعفة وزيادة فترة الإغلاق المؤقت، بحسب الإجراءات الادارية المتبعة.

ونظمت اقتصادية دبي حملات تفتيشية على مناطق عدة في إمارة دبي للتأكد من إلتزام المنشآت التجارية بقرارات السماح بعودة الحركة إلى طبيعتها خلال أوقات السماح اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساءً. وقالت اقتصادية دبي أمس إنها أغلقت نحو 26 محلاً لم تلتزم بالتدابير الإحترازية لإعادة فتح الأسواق، كما جرى التنبيه على 234 منشأة تجارية ومخالفة 14 محلاً، بسبب عدم إلتزامهم بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتضمنت المخالفات عدم إرتداء الكمامات وعدم الإلتزام بالتباعد الجسدي، وفتح غرف القياس في محلات الملابس، والقيام بعروض ترويجية غير مسموح بها في مرحلة إعادة فتح الأسواق.

ودعت اقتصادية دبي المستهلكين بالإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق مستهلك دبي، أو بالاتصال على الرقم 600545555 أو من خلال الموقع الالكتروني http://consumerrights.ae.

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