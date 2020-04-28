السماح للمطاعم الفندقية في دبي بمزاولة أعمالها

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، بأنه تم السماح للمطاعم داخل المنشآت الفندقية بمزاولة أعمالها، بنسبة إشغال تبلغ 30%.

وذكرت الدائرة، في تعميم لها إلى أصحاب المنشآت الفندقية في إمارة دبي، أنه بالإشارة إلى التعميم رقم السابق بتاريخ 23 مارس الماضي لعام 2020، بشأن تقديم خدمة الأطعمة والمشروبات داخل المنشآت الفندقية للنزلاء فقط، تقرر السماح للمطاعم بمزاولة أعمالها من خلال استقبال المتعاملين من خارج الفندق مع أهمية خفض أماكن الجلوس في المطاعم والمقاهي إلى نسبة 30% من مساحة الإشغال، مع مراعاة ترك مسافة مترين بين كل طاولة وأخرى.

وشددت الدائرة على أهمية التقيد الكامل بجميع التعاميم الاحترازية، الصادرة من دوائر حكومة دبي، والمتاحة في موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أنها ستقيِّم - بشكل مستمر - الوضع المستجد مع السلطات الصحية.

خفض أماكن الجلوس في المطاعم والمقاهي إلى نسبة 30% من مساحة الإشغال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news