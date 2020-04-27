سياحة دبي: السماح للمطاعم الفندقية بمزاولة أعمالها

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قالت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي إنه تم السماح للمطاعم داخل المنشآت الفندقية بمزاولة أعمالها بنسبة إشغال تبلغ 30%.

وأضافت الدائرة في تعميم لها إلى أصحاب المنشآت الفندقية في إمارة دبي أنه بالإشارة إلى التعميم رقم السابق بتاريخ 23 مارس الماضي لعام 2020 بشأن تقديم خدمة الأطعمة والمشروبات داخل المنشآت الفندقية للنزلاء فقط، تقرر السماح للمطاعم بمزاولة أعمالها من خلال استقبال المتعاملين من خارج الفندق مع أهمية تقليل أماكن الجلوس في المطاعم والمقاهي إلى نسبة 30% من مساحة الإشغال مع مراعاة ترك مسافة مترين بين طاولة وأخرى.

وشددت الدائرة على أهمية التقيد الكامل بجميع التعاميم الاحترازية الصادرة من دوائر حكومة دبي والمتاحة في موقعها الالكتروني.

وتابعت إنها ستقيم مع السلطات الصحية بشكل مستمر الوضع المستجد.

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