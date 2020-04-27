اقتصادية دبي: المرحلة الثانية من فتح الأسواق مرهونة بإلتزام المستهلكين

المصدر: دبي ــ سامح عوض الله

أفادت اقتصادية دبي أن افتتاح أسواق دبي سيتم على 4 مراحل وأن المرحة الأولى بدأت بالفعل بقرار من اللجنة العليا لإدارة الكوارث والأزمات بتخفيف الحركة على الأسواق والمراكز التجارية وقطاعات الأعمال، مؤكدة أن الإنتقال إلى المرحلة الثانية من الفتح مرهون بتكاتف وإلتزام الجميع حيث ستشهد المراحل التالية مرونة إضافية وفتح أكبر للأسواق.



وطالب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد لوتاه المستهلكين بالتعاون والالتزام بالتعليمات الصحية وأهمها ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والتعقيم المستمر، والتي تم وضعها للتأكد من سلامتهم وسلامة المجتمع، قائلا "بالتكاتف و إلتزام الجميع سننتقل للمراحل الأخرى التي سيتم فيها توفير مرونه إضافية وفتح أكبر للأسواق".



وأشار إلى أن ساعات عمل الأسواق والمراكز التجارية تصل حاليا إلى 10 ساعات يوميا وتشمل أيام نهاية الأسبوع، بإستثناء المنشآت التي حددها التعميم وهي النوادي الرياضية ودور السينما ومراكز الترفيه وألعاب الأطفال.



وبحسب قرار اللجنة، فإن الحظر حاليا يسري على الحركة خلال الفترة الممتدة من العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحاً، إذ يجب على الجميع الالتزام بالبقاء في المنزل وعدم مغادرته في تلك الساعات إلا للضرورة القصوى وفي الحالات الصحية الطارئة، مع مواصلة القطاعات الحيوية المستثناة العمل، بما في ذلك خدمات التوصيل والمستشفيات.

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