العربية للطيران تسير رحلات عودة لنقل مواطني الدولة من باكستان

المصدر: الشارقة - وام

أعلنت "العربية للطيران" عن تسيير رحلاتٍ عودة جديدة بين باكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة لنقل المواطنين الإماراتيين إلى الدولة مجاناً حيث قامت الشركة بتسيير رحلتين خاصتين بين مدينتي لاهور وملتان في باكستان ومطار الشارقة الدولي بتاريخ 24 و25 أبريل الجاري.



و اكدت العربية للطيران التزامها بإعادة المواطنين العالقين في الخارج إلى الدولة ودعم طلبات تسيير رحلات العودة الإضافية وتواصل الشركة التنسيق عن كثب مع السلطات المعنية في الدولة لاتخاذ الخطوات المناسبة في هذا الصدد.

وتسيّر الشركة حالياً مجموعة من الرحلات الخاصة للمسافرين إضافة إلى رحلات الشحن الجوي إلى عدة وجهات.

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