«دبي للاستثمار» تلبي متطلبات الصناعة المحلية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت شركة دبي للاستثمار استمرار إسهامها في الاقتصاد الوطني، من خلال مواصلة الإنتاج للمواد الخام، عبر شركاتها الصناعية في مجالات الحديد والألمنيوم والزجاج، وغيرها من مواد البناء، في الوقت الذي تعدّ فيه الصناعة أحد القطاعات المهمة لدورها الرئيس في تحقيق النمو المستدام.

وأشارت الشركة في بيان، أمس، إلى أن أعمال خطوط الإنتاج تتماشى مع اللوائح الحكومية والالتزام الكامل بها، لحماية صحة العاملين وسلامتهم.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع التصنيع في «دبي للاستثمار»، عبدالعزيز بن يعقوب السركال، إن «دعم وتوفير الإنتاج المحلي يأتيان في إطار المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تحفيز التنافسية، وتحقيق التنمية المستدامة خلال الأوقات الراهنة».

وأضاف أنه «طوال السنوات الماضية، حرصت الحكومة على تقديم الدعم للصناعة من خلال حزم تحفيزية عدة، وحان الوقت الآن أمام هذا القطاع لإطلاق العنان لإمكاناته لتعزيز الإنتاجية والنمو في الدولة».

وتابع السركال أن «(دبي للاستثمار) تسهم في الاقتصاد المحلي، وستواصل تعزيز توافر المنتجات الصناعية بالاعتماد على الحلول عالية الجودة».

وذكر أنه في ظل التقدم والمفاهيم المبتكرة في حلول الزجاج، تواصل شركات الزجاج التابعة لـ«دبي للاستثمار» تقديم الحلول عالية الجودة لتلبية متطلبات السوق المحلية.

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