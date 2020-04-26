شركات تحجز 15.6 ألف اسم تجاري جديد في دبي بالربع الأول

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أفادت اقتصادية دبي بأنها وافقت على حجز 15 ألفاً و685 اسماً تجارياً لشركات جديدة في دبي، خلال الربع الأول، مؤكدة أن عدد الرخص الجديدة التي أصدرتها، خلال تلك الفترة، وصل إلى نحو 12 ألفاً و504 رخص، استحوذت الرخص المهنية على النصيب الأكبر منها بنسبة 72%، تلتها الرخص التجارية بنسبة 26%، بينما توزعت النسبة المتبقية على الرخص السياحية والصناعية.

وتعدّ عملية حجز الاسم التجاري هي الخطوة الأولى لتأسيس نشاط تجاري في دبي، بعد تحديد نوع النشاط التجاري، وتحديد الشكل القانوني للشركة، حيث يعدّ الاسم التجاري هو المسمى الذي يميز رخصة عن أخرى كي لا يقع المتعامل في الاشتباه بين الرخص المختلفة. ويجب أن يكون الاسم التجاري مرتبطاً بنوع الرخصة أو ما يدل عليه.

وقالت اقتصادية دبي إن «استمرارية النشاط التجاري يعزز مزيداً من فرص العمل الجديدة، إضافة إلى الحفاظ على جاذبية المناخ الاقتصادي، وتنوعه، بحيث يهدف إلى الارتقاء ببيئة الأعمال، وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية».

وكشفت أن مراكز التعهيد التابعة لها أجرت ما يزيد على 90 ألفاً و984 معاملة مختلفة خلال الربع الأول، وهو ما يظهر استمرارية نشاط المراكز رغم التأثيرات السلبية لوباء كورونا (كوفيد-19) على الاقتصاد العالمي، لافتة إلى أن تلك الفترة شهدت اصدار ما يصل الى نحو 547 رخصة فورية، وهي الرخص الفائزة براية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2019، التي يتم إصدارها في خطوة واحدة، من خلال موقع افتراضي للرخصة ومن دون عقد تأسيس إلكتروني للسنة الأولى فقط، على أن يتم تحديد الموقع عند التجديد.

وبينت اقتصادية دبي أنها تركز على جعل عملية تسجيل الشركات الجديدة وإصدار الرخص التجارية سهلة وسريعة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تنافسية دبي عالمياً، باعتبارها المنصة المثالية للتوسع واستدامة الشركات الإقليمية والعالمية. وأوضحت بيانات لاقتصادية دبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن اقتصادية دبي منحت ما يصل الى 13 ألفاً و361 موافقة مبدئية على تأسيس شركات جديدة في دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، مؤكدة أنها جددت ما يزيد على 36 ألفاً و63 رخصة تجارية قائمة، بينما جدد المستثمرون في دبي ما يصل إلى 17 ألفاً و976 رخصة منها تلقائياً عبر خدمة التجديد التلقائي للرخص.