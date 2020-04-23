البلوشي: فتح المراكز التجارية الملتزمة بالاشتراطات فوراً.. والتسوّق للضرورة فقط

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، راشد عبدالكريم البلوشي، إن المراكز التجارية التي تستجيب للاشتراطات، التي صدرت أمس، والخاصة بإعادة فتح المراكز، يمكنها أن تفتح أبوابها على الفور من دون قيود، بعد الحصول على موافقة الدائرة.



وأوضح البلوشي، في إحاطة إعلامية اليوم، أن هناك تواصلاً مع الشركات المالكة للمراكز التجارية للتنسيق معها، وتقديم المساعدة لها اذا كانت هناك أي حاجة إلى المساعدة في الالتزام بهذه الاشتراطات، مشيراً الى أنه تم إرسال الشروط للقطاع الخاص، وتم التناقش فيها معه.



ولفت إلى أن الشروط المطلوبة لإعادة الفتح ليست صعبة مطلقاً، لكنها ضرورية ولازمة في هذه الظروف الاستثنائية، مشيراً إلى أن الهدف، من تعميم أمس، ليس تجارياً بالدرجة الأولى، لكنه يستهدف حماية المجتمع والمتسوقين من أي مخاطر.



وقال إنه يوجد في إمارة أبوظبي 29 مركزاً تجارياً، وإنه من غير المتوقع حدوث ضغط على المراكز التجارية عقب افتتاحها، وفقاً لتجارب الدول التي قامت بفتح المراكز التجارية لديها، مشيراً إلى أن هناك وعياً متنامياً لدى السكان بأهمية عدم الازدحام والالتزام بالتباعد الاجتماعي.



ولفت إلى أن الشروط الخاصة بإعادة فتح المراكز التجارية تنطبق أيضاً على أسواق الأسماك والخضراوات في الإمارة، مشيراً إلى أنه يمكن للمقاهي كذلك أن تفتح أبوابها مع الالتزام باستخدام 30% حداً أقصى من الطاقة الاستيعابية لها.



وأكد البلوشي أن الأصل هو الجلوس في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة، وعدم الذهاب إلى المراكز التجارية إلا للتسوق الضروري، وشراء السلع التي توجد حاجة ماسة إليها فقط.



ونوّه إلى أن القرارات الصادرة من الدائرة، وعددها 21 قراراً، قد أغلقت عدداً لا يزيد على أربعة أو خمسة أنشطة، مثل السينمات والأندية الرياضية ومراكز الترفيه، ووضعت قيوداً على عدد مماثل من الأنشطة، نظراً إلى وجود احتكاكات بها، بينما تبقى بقية الأنشطة مفتوحة ومستمرة.



وأشار إلى ان قرار إغلاق أو تقييد أي نشاط يستهدف حماية المجتمع، والحد من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأكد وكيل الدائرة أهمية الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الواردة في التعميم، التي شملت كل الأطراف المعنية بالتنفيذ، كإدارات المراكز التجارية والمتسوقين، من عموم أفراد المجتمع، ومقدمي الخدمات، وأصحاب المحال التجارية في المراكز التجارية.



ونوّه إلى أن الدائرة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة ستقوم بإجراء زيارات تفتيش ورقابة ميدانية، على المراكز التجارية التي ترغب في افتتاح أبوابها للجمهور، للتأكد من التزام الجميع بهذه التعليمات الصارمة، وأن مخالفة أي منها سيعرّض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها وفق القانون.



وكانت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي قد أصدرت تعميماً الى المراكز التجارية (المولات) على مستوى إمارة أبوظبي، يتضمن دليلاً إرشادياً بالإجراءات الاحترازية والوقائية، الواجب تنفيذها في حال رغبة هذه المراكز في إعادة افتتاح نشاطها، حيث تضمن تعليمات لإدارات المراكز التجارية والمتسوقين، من أفراد المجتمع ومقدمي الخدمات وأصحاب المحال، وذلك للحد من انتشار عدوى فيروس "كورونا" (كوفيد-19)، وفقاً لتوجيهات الهيئة الوطنية للأزمات والطوارئ والكوارث.

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