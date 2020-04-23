تشغيل مترو دبي لمدة 12 ساعة يوميا خلال أسبوع

المصدر: سامح عوض الله ــــ دبي:

قالت اقتصادية دبي إن المرحلة الأولى لخطة إعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية والأعمال في دبي، سوف تتضمن استخدام المواصلات العامة في الإمارة وتشمل مترو وباص وتاكسي دبي، وذلك وفق عدد من التدابير الاحترازية وساعات العمل المحددة التي تمتد إلى 12 ساعة فقط يوميا بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي تضمن استمرار خدمات النقل وفق أعلى المعايير الصحية التي تشمل التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر لوسائل المواصلات في دبي. وأوضحت أن خدمات المواصلات لن تتضمن تشغيل الترام ولا خدمات الليموزين، ولا النقل المائي وتأجير السيارات الذاتية.

وتظهر خطة إعادة الفتح أنه سيتم الإعلان رسمياً عن إعادة العمل بخدمات هيئة الطرق والمواصلات في دبي والتي تتضمن النقل والخدمات الأخرى في المدينة بالتنسيق مع المكتب الإعلامي في دبي، حيث سيتم توزيع ملصقات المبادئ التوجيهية العامة التي تتضمن الالتزام بالتباعد الاجتماعي في جميع الأماكن العامة ووسائل المواصلات ومحطات النقل فضلا عن زيادة حملات التوعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والشاشات الإلكترونية الذكية المنتشرة في محطات الحافلات والمترو، كما تتضمن خطة الهيئة تشجيع استخدام الدفع الرقمي، وتذكير الركاب بأهمية الحفاظ على مسافات التباعد في المحطات والقطارات وتعزيز برامج التضامن والدعوة للحفاظ على الصحة العامة في دبي.

وكشفت اقتصادية دبي عن أن الخطة تشمل إعادة فتح الخط الأحمر لمترو دبي في المرحلة الأولى خلال ساعات العمل من الساعة 7:00 صباحا حتى 7:00 مساءا، مع تشغيل جميع المحطات في الخط الأحمر (باستثناء المحطات داخل المناطق المحظورة)، كما تتضمن الخطة تحديد وقت انتظار المترو بــ 3 دقائق خصوصا خلال ساعات الذروة، وإعادة تقييم التجربة خلال أسبوع من بداية عمل المترو.

وكشفت الخطة عن أنه سيتم فتح الخط الأخضر بنفس التدابير التي تنظم الخط الأحمر. مؤكدة أنه سيتم تمديد ساعات العمل إلى المستويات العادية (20 ساعة في اليوم) بناءً على توجيهات الجهات الحكومية المعنية. لافتة أن عوامل نجاح خطة تشغيل المواصلات العامة تعتمد على تقديم الدعم من خلال تأمين النقل تطبيق التباعد الاجتماعي وتقييد ساعات عمل الخدمة بالتزامن مع ساعات الإغلاق، وتقديم الدعم من الجهات ذات الصلة، لافتة أنه سيتم إعادة فتح تلك الخدمات خلال فترة أقصاها أسبوع واحد.