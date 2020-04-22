"ترايدلينغ" تطلق منصتها عبر الإنترنت وتكشف عن حزمة تحفيزات لمواجهة "كوفيد-19 "

المصدر: دبي ـ الامارات اليوم

أعلنت "ترايدلينغ" منصة التسوق الإلكتروني المبتكرة والمتطورة والموجهة لمعاملات الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن انطلاق عملياتها الإلكترونية رسمياً عبر الإنترنت.

وكشفت الشركة النقاب عن حملة سلة الرعاية التي تنطلق الأسبوع الجاري تتيح للشركات إمكانية طلب سلل المعقمات والكمامات والقفازات وأساسيات العافية لتوصيلها على الموظفين والموردين والشركاء

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي: "تمثل "ترايدلينغ"نموذجاً مبتكراً عن مستقبل سلاسل التوريد العالمية التي ستعزز أواصر العلاقات التجارية حول العالم وتؤكد على المكانة الرائدة لإمارة دبي كمركز عالمي للمعاملات الذكية بين الشركات. كما تقدم منصة يسيرة الاستخدام لمجتمع الشركات العالمي لتمكنهم من التعاون والتكاتف، لاسيما خلال الفترة الحالية وما يصاحبها من ضغوط اقتصادية جمة، علاوة على استكشاف الفرص الجديدة للنمو وتوسيع آفاق الأعمال واغتنامها، مع قدرتها على تسخير أحدث التقنيات المتطورة والحد من المخاطر.

ويؤكد انطلاق هذه المنصة على مساعي إمارة دبي الجادة والمستمرة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التقنيات الرقمية ودفع عجلة القطاع التجاري".

من جهته قال محمد الزرعوني، مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا): "لطالما كان القطاع التجاري أحد المقومات الرئيسية للتنوع الاقتصادي بإمارة دبي، لذلك جاءت "ترايدلينغ" لترسي نموذجاً عالمياً جديداً في رقمنة سلسلة التوريد لتعود بفوائد جلية على معاملات الشركات.كما ستساعد في تخطي العقبات التجارية، وتأسيس فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة المعنية بالقطاع التجاري بدبي، إلى جانب صياغة منظومة عمل حيوية للموردين العالميين والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدعومة التقنيات الحديثة ومعززة بالموثوقية ويسهل الوصول إليها وتخلو من أي مخاطر".

وتدخل "ترايدلينغ" الآن المرحلة التجريبية وسيتم إضافة المزيد من المزايا الجديدة بانتظام في إطار عملية جمع البيانات والتطوير، وتركز المنصة بدايةً على التجارة الإلكترونية للمواد الغذائية والمشروبات كأحد قطاعاتها الرئيسية، علاوة على المستلزمات المكتبية.

وقد قام العديد من الموردين العالميين بالفعل بعرض منتجاتهم عبر السوق الإلكترونية، بما يضمن حصول المشترين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عليها بتكلفة معقولة. وسيتم إضافة فئات أخرى خلال الأشهر القادمة على غرار منتجات الجمال؛ والإلكترونيات ومستلزماتها؛ والملابس؛ والمواد الصناعية؛ والآلات وغيرها.

وحققت "ترايدلينغ" خلال مشاركتها في معرض "جلفود" 2020 أصداء إيجابية واسعة بين شركات توريد المواد الغذائية والمشروبات، حيث عبّر أكثر من ألف مزود لهذه المنتجات حول العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن رغبتهم بعرض منتجاتهم عبر المنصة.

وتقدم "ترايدلينغ" العديد من المزايا الرئيسية التي تضيف القيمة على أعمال العملاء، أبرزها سهولة الاستخدام التي توفرها للموردين والمشترين، مع خصائص كثيرة لتحميل المنتجات على المنصة وإدارتها. كما تزودهم بسوق رقمية آمنة، حيث تحرص المنصة على مد البائعين بكل سبل الدعم أثناء عملية اشتراكهم، وترفدهم بأرقى مستويات خدمة العملاء.