تعليمات جديدة من "اقتصادية أبوظبي" لمكاتب الصرافة وتحويل الأموال

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي على مالكي ومدراء محلات الصرافة تحويل الأموال العاملة في امارة ابوظبي الالتزام الكامل بتطبيق تدابير التباعد الجسدي بين الزبائن والمتعاملين والفصل فيما بينهم والموظفين وذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية منعا لانتشار عدوى فيروس كورونا كوفيد 19 بين المتعاملين.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الدائرة اليوم أكدت فيه ضرورة وضع علامات على الأرض عند مدخل محل الصرافة وأمام نافذة انجاز المعاملة منعا للتزاحم وتنظيم ذلك عبر الخدمات الأمنية الخاصة وأن تعمل على تطبيق إجراءات التعقيم للموظفين قبل الدخول ومباشرة العمل وتعقيم أسطح مكاتب نافذة تقديم الخدمة بشكل متواصل.

وأوضحت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي أن هذا التعميم يأتي في إطار التعاميم السابقة الصادرة عنها لتطبيق التدابير الوقائية الخاصة بمحاربة انتشار عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19 وفقاً لتوجيهات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وذكر تعميم اقتصادية ابوظبي انه سيتم التحقق والمتابعة من قبل افرق التفتيش والرقابة التابعة لها للوقوف على تطبيق التعميم علما بان عدم التقيد بهذه التعليمات يعرض اصحابها لمخالفة وفق القوانين السارية.