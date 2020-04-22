«ماي دبي» تنتج مليون وحدة يومياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «ماي دبي»، شركة مياه الشرب المعبأة والمملوكة بالكامل من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، عن سير عملياتها التشغيلية دون أي انقطاع، مؤكدةً عدم تأثرها بتداعيات الانتشار العالمي لفيروس كورونا المستجد.

وجددت الشركة التزامها بمواصلة توفير منتجاتها من مياه الشرب المعبأة من خلال مصنعها الآلي بالكامل، محققةً بذلك الحد المستهدف بإنتاج أكثر من مليون وحدة يومياً.

وأوضحت أنها تمتلك مخزوناً كبيراً من مياه الشرب المعبأة، كما تواصل استلام المواد الخام بصورةٍ طبيعية.

ولفتت الشركة إلى أنها تتميز بعملياتها التشغيلية الآلية بالكامل، من مرحلة استلام المواد الخام في المستودعات، وصولاً إلى مراحل الإنتاج النهائية. كما تشمل العملية الآلية عمليات النقل داخل المصنع، والتي تتم من خلال قطار ذكي أحادي، دون أي تدخُّل مباشر من الموظفين، محققةً الهدف بالوصول إلى عمليات إنتاج آلية لا تمسها الأيدي بنسبة 100% تقريباً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ماي دبي»، ألكسندر فانت ريت: «نستطيعُ بسهولة تلبية الزيادة الكبيرة في حجم الطلب، والتي نشهدُها منذُ بضعة أسابيع. وبفضل الاستراتيجية الطموحة والرؤية الاستباقية لمساهمينا، فإننا نمتلك حالياً جميع التجهيزات والمتطلبات اللازمة لرفع طاقتنا الإنتاجية والتي تفوق حجم الطلب الحالي في الأسواق بنسبة 30%».

وأضاف: «لدينا كمية وفيرة من المخزون الاستراتيجي، بما يضمنُ توافر كل منتجاتنا، بدءاً من المياه المعبأة، وصولاً إلى أحدث منتجاتنا المتمثلة في المياه القلوية الخالية من الصوديوم».

يُذكر أنَّ مصنع «ماي دبي» ومبنى المكاتب التابع للشركة يعتمدان بالكامل على الطاقة الشمسية، ما يسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية بمقدار 10 آلاف طن متري سنوياً. ويشتهر مصنع «ماي دبي» باحتوائه على سطحٍ من ألواح الطاقة الشمسية يُعتبر ثاني أكبر الأسطح من نوعه على مستوى العالم، إذ تعدّ «ماي دبي» أكبر شركة تعتمدُ على الطاقة الشمسية على مستوى الشرق الأوسط.

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آلاف طن متري سنوياً، الحد من الانبعاثات الكربونية للمصنع.