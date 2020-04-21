المنصوري: اقتصاد الإمارات قادر على التعامل مع تداعيات «كورونا»

المصدر: عبير عبدالحليم ■أبوظبي

أكد وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، أن اقتصاد دولة الإمارات لديه ما يكفي من المرونة لعدم التأثر بالموجات أو الصدمات الاقتصادية العالمية.

وقال المنصوري على حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الاقتصاد الإماراتي يستطيع التعامل مع المستجدات التي قد تؤثر في حركة الأسواق العالمية على غرار تداعيات فيروس «كورونا». وأضاف أن الإمارات نفذت استراتيجيات تضمن عدم تأثر مخزونها الاستراتيجي منذ بداية الأزمة، كما حرصت على توفير السلع الغذائية من أكثر من مصدر.

وكان المنصوري أكد خلال مقطع فيديو عبر صفحة الوزارة على «تويتر» خلال اجتماع عن بُعد مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للاطمئنان على الأوضاع الاقتصادية والمخزون الغذائي في الدولة، أن وزارة الاقتصاد أعطت الأولوية لثلاثة ملفات اقتصادية أساسية.

وأوضح المنصوري أن الملف الأول هو ملف السلع الغذائية، حيث تستهدف الوزارة ضمان توافر هذه السلع واستدامتها في الدولة خلال الفترات المقبلة، فيما الملف الثاني يتمثل في إنشاء قاعدة بيانات ضخمة تضم 1600 منفذ بيع تتابع الوزارة من خلاله حركة البيع في المنافذ الرئيسة، بينما الملف الثالث يتمثل في حصر المخزون الاستراتيجي من السلع الاساسية والاستراتيجية من أكثر من 18 سلعة مهمة للمستهلكين.