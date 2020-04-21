«المركزي»: 32.8 مليار درهم فوائض مالية في البنوك

المصدر: أمل المنشاوي ■أبوظبي

كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن الاحتياطات الفائضة في البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ارتفعت بنهاية مارس الماضي إلى 32.8 مليار درهم مقارنة مع 25.4 مليار درهم نهاية فبراير السابق، بزيادة شهرية قدرها 7.4 مليارات درهم تعادل نمواً نسبته 29.1%.

وتعرف الاحتياطات الفائضة بالبنوك بأنها مبالغ مالية إضافية تفوق متطلبات المصرف المركزي المتعلقة بضرورة الاحتفاظ بنسبة معينة من النقود في البنوك حداً أدنى وأي زيادة عن هذه النسبة تعتبر نقوداً إضافية، وعادة ما تكون المؤسسات المالية التي تحتفظ باحتياطيات إضافية من الأموال أكثر أمناً في حال تعرضها لخسائر مفاجئة وتوجِد قطاعاً مصرفياً قوياً.

ووفقاً للبيانات ارتفعت الاحتياطيات الإلزامية للبنوك بنهاية مارس إلى 132.6 مليار درهم مقابل 130.1 ملياراً نهاية فبراير السابق، بزيادة قدرها 2.5 مليار درهم، ونمو شهري نسبته 1.9%.

من جهة أخرى، حذر اتحاد المصارف أمس، عملاء البنوك من احتيال ماكينة الصراف الآلي الذي يحدث عند نسخ بطاقة الخصم المباشر أو الائتمان عندما يتعامل العميل مع أي صراف آلي.

وحدد الاتحاد عبر موقعه الإلكتروني تسع طرق للحماية من هذا النوع من الاحتيال تشمل التالي:

-استخدام ماكينة الصراف الآلي الموجودة في مبنى البنك.

-البحث عن أجهزة جديدة مثل كاميرات أو لوحة مفاتيح موضوعة بطريقة مشبوهة.

-التحقق من وجود أي خدوش أو أشرطة لاصقة أو بقايا غراء حول فتحة إدخال البطاقة.

-البحث عن أي شيء قد يحتوي على فتحة صغيرة أو فتحة كاميرا تستهدف لوحة المفاتيح.

-عدم إدخال البطاقة حتى يتم طلبها من شاشة العرض.

-عند ادخال رقم التعريف الشخصي قم بتغطية لوحة المفاتيح بيدك الأخرى.

-قم بتغيير رقم التعريف الشخصي الخاص بك بشكل دوري.

-اشترك في تنبيهات الرسائل القصيرة مع البنك الذي تتعامل معه.

-إذا تم التشويش على بطاقتك أو الاحتفاظ بها في ماكينة الصراف الآلي أبلغ البنك بذلك على الفور.