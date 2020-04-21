2.1 مليار درهم صافي أرباح «الإمارات دبي الوطني» الربعية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقق بنك الإمارات دبي الوطني صافي أرباح بلغ 2.1 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع نسبته 3%، مقارنة بالربع السابق، ومنخفضاً بنسبة 24%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي الدخل 6.9 مليارات درهم مرتفعاً 46%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وارتفع إجمالي الأصول 1%، مقارنة بنهاية العام الماضي ليصل إلى 692 مليار درهم، كما ارتفعت قروض العملاء بنسبة 1%، مقارنة بنهاية عام 2019، لتصل إلى 443 مليار درهم، فيما لاتزال ودائع العملاء تحافظ على مستوياتها للعام الماضي عند حدود 467 مليار درهم.

نتائج قوية

وتفصيلاً، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن نتائج مالية قوية للربع الأول من العام الجاري، توّجت بارتفاع صافي الأرباح بنسبة 3%، مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 2.1 مليار درهم.

كما ارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 45%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما شهد الدخل من غير الفائدة نمواً بواقع 48%، مقارنة بالفترة نفسها من 2019، مع الاستحواذ على «دينيزبنك».

وبلغ إجمالي الدخل 6.9 مليارات درهم، خلال الربع الأول من عام 2020 مرتفعاً بنسبة 46%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي نتيجة نمو القروض وارتفاع دخل الرسوم، بما في ذلك «دينيزبنك».

كلفة المخاطر

ووفقاً لبيان صادر أمس، انخفض صافي الأرباح في البنك بنسبة 24%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة ارتفاع رسوم مخصصات انخفاض القيمة، بينما لاتزال الميزانية العمومية للمجموعة تحافظ على مركزها القوي، ومعدلات جيدة في السيولة وجودة الائتمان ونسب رأس المال.

وارتفعت مخصصات انخفاض القيمة لتصل إلى 2.6 مليار درهم مع زيادة في صافي كلفة المخاطر بواقع 210 نقاط أساس سنوياً، نتيجة قيام المجموعة بزيادة تغطية المرحلتين (1) و(2) من تغطية مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة.

الأصول

كما شهد صافي هامش الفائدة تحسناً بواقع 19 نقطة أساس، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 3.02%، مدعوماً بالتأثير الإيجابي لـ«دينيزبنك».

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 1%، مقارنة بنهاية عام 2019 ليصل إلى 692 مليار درهم، كما ارتفعت قروض العملاء بنسبة 1%، مقارنة بنهاية عام 2019 لتصل إلى 443 مليار درهم، فيما لاتزال ودائع العملاء تحافظ على مستوياتها للعام الماضي عند حدود 467 مليار درهم.

وبقيت نسبة القروض المنخفضة القيمة مستقرة عند 5.5%، في حين تحسنت نسبة التغطية بواقع 8.2% لتصل إلى 120.5%، فيما بلغ معدل تغطية السيولة 149.7%، ومعدل القروض إلى الودائع 94.8%.

تحديات

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، إن «بنك الإمارات دبي الوطني تمكن من تحقيق صافي أرباح بقيمة 2.1 مليار درهم، للربع الأول من عام 2020، وتعزيز ميزانيته العمومية».

وأضاف: «في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي والقطاع المصرفي من تحديات غير مسبوقة نتيجة جائحة (كوفيد-19)، لانزال نواصل تقديم دعمنا الكامل للجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات والمصرف المركزي، لاتخاذ إجراءات احترازية سريعة وغير مسبوقة، تمثلت في تطبيق إجراءات وقائية لحماية صحة وسلامة سكان الدولة، وتوفير خطة دعم اقتصادي شاملة لدعم العملاء».

155 أرباح «الإمارات الإسلامي»

أعلن مصرف الإمارات الإسلامي، أمس، عن نتائجه المالية للربع المنتهي في 31 مارس 2020، محققاً صافي أرباح بمبلغ 155 مليون درهم، للربع الأول من العام الجاري.

وبلغ الدخل الإجمالي للمصرف 641 مليون درهم، منخفضاً بنسبة 3%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما انخفضت هوامش الدخل الممول بواقع 10 نقاط أساس، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، بسبب تراجع معدلات الربح.

467

مليار درهم، قيمة الودائع في البنك بنهاية الربع الأول 2020.