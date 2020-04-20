"ديار للتطوير" تبدأ بتنفيذ خطتها لإعادة هيكلة رأس المال

المصدر: الإمارات اليوم – دبي

أعلنت "ديار للتطوير"، شركة التطوير العقاري والخدمات العقارية، في بيان صحفي منشور على سوق دبي المالي عن البدء بتنفيذ خططها لإعادة هيكلة رأس المال، وذلك في أعقاب حصولها على الموافقات اللازمة من مساهميها و"هيئة الأوراق والسلع المالية.

ووافق المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقدته الشركة مؤخراً على مقترح مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة من 5.78 مليار درهم إلى 4.55 مليار درهم.

وسيتم الإعلان عن موعد تخفيض رأس المال بعد انتهاء فترة إعلان الدائنين والتي تستمر لمدة 30 يوماً بحسب الأنظمة والقوانين وبعد استكمال الإجراءات الرسمية

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة التطوير "ديار"، سعيد القطامي، “من شأن خطة إعادة هيكلة رأس المال التي اقترحها مجلس الإدارة أن تتيح لشركة ديار للتطوير شطب كافة الخسائر المتراكمة التي يعود معظمها إلى أكثر من عشرة أعوام، وتمكيننا من تحسين النسب المالية وتعزيز جاذبية الشركة للمستثمرين والتمويلات المستقبلية.

وأضاف القطامي: "نتوقع لهذه الخطوة أن تعود أيضاً بتأثير إيجابي على سعر السهم والإقبال عليه، إضافة إلى تعزيز إمكانية توزيع الأرباح على المساهمين في حال تحقيق الأرباح التراكمية وفي حال توفر الفائض النقدي اللازم. وتمثل هذه خطوة إيجابية إضافية بالنسبة للشركة، وكلنا ثقة بأنها ستسهم في تعزيز متانة أعمالنا.

وتشمل خطة إعادة هيكلة رأس المال إلغاء 21.3% من أسهم الشركة، وسيجري ذلك وفقاً لقانون الشركات التجارية، والنظام الأساسي للشركة، والأنظمة والقرارات الصادرة عن "هيئة الأوراق والسلع المالية"، وكافة القوانين ذات الصلة والصادرة عن الهيئات التنظيمية المعنية