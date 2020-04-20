22.7 مليار درهم قروضاً مصرفية خلال مارس 2020

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

منحت البنوك تمويلات وقروضاً مصرفية للفئات كافة بقيمة 22.7 مليار درهم، خلال مارس 2020 منفرداً، على الرغم من تداعيات فيروس «كورونا» المستجد، ليصل إجمالي محفظة الائتمان في نهاية الشهر إلى تريليون و768 ملياراً و200 مليون درهم، مقابل تريليون و745 ملياراً و500 مليون درهم في نهاية فبراير السابق عليه، وذلك بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي أمس.

وسجلت أصول القطاع المصرفي في الدولة أعلى مستوى لها على الإطلاق، إذ بلغت في نهاية مارس ثلاثة تريليونات و128 مليار درهم، بزيادة قدرها 33 مليار درهم، وبنمو شهري نسبته 1.1% عما كانت عليه في فبراير، عندما سجلت ثلاثة تريليونات و95 مليار درهم.

وارتفع إجمالي الودائع المصرفية، خلال مارس 2020، بمقدار 23.8 مليار درهم.