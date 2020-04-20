«غرفة دبي» تستحدث منصة لمساعدة الشركات على تخطي تداعيات «كورونا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس، عن استحداثها منصة معلوماتية جديدة مبتكرة على موقعها الإلكتروني، خاصة بمتابعة تطورات وتأثيرات انتشار فيروس «كورونا» المستجد على الاقتصاد وقطاع الأعمال في إمارة دبي، موضحة أنه يمكن الوصول إلى المنصة عبر زيارة الرابط:

(https:/‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏www.dubaichamber.com/‏‏‏‏‏covid-19).

وأفادت الغرفة في بيان أمس، بأن المنصة الجديدة تستهدف مساعدة الشركات والمؤسسات في دبي على تخطي التداعيات الاقتصادية لانتشار الفيروس، حيث تضم الصفحة الإلكترونية أخباراً ومواد اقتصادية وتثقيفية، ورؤى اقتصادية متنوعة ذات علاقة بالتحديات الحالية القائمة وسبل مواجهتها، إضافة إلى احتوائها على فيديوهات ترويجية قصيرة حول مختلف الموضوعات المتعلقة بقطاع الأعمال، وأخرى لمشاركة ممثلي القطاع الخاص في حملة الغرفة «خلك في البيت.. اعمل بذكاء.. اعمل عن بعد».

وقال المدير العام لـ«غرفة دبي»، حمد بوعميم، إن المنصة التي تم استحداثها ستسهم في توجيه القطاع الخاص نحو اتخاذ قرارات عملية مدروسة بناء على معطيات موثوقة، كما ستساعد شركات القطاع الخاص على تجاوز هذه التحديات، وتعزيز تنافسيتها.

وأوضح أن المنصة تضم استبيانات تفاعلية مع القراء حول الاقتصاد وتأثيرات الأزمة الحالية على أعمالهم، ومقترحات مواجهتها، فضلاً عن توفيرها لدليل شامل يتم تحديثه باستمرار حول الحزم التحفيزية المتنوعة التي أعلنت عنها دولة الإمارات وإمارة دبي للمساعدة على مواجهة تداعيات «كورونا». وبيّن بوعميم أن المنصة توفر دليلاً إرشادياً للشركات حول برنامج التعقيم الوطني والقطاعات المستثناة.