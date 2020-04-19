أبوظبي تصدر سندات سيادية متعدّدة الشرائح بـ7 مليارات دولار

المصدر: أبوظبي ــ وام

أعلنت إمارة أبوظبي عن إصدار سندات سيادية متعدّدة الشرائح في الثامن من أبريل الجاري، بقيمة إجمالية بلغت سبعة مليارات دولار أميركي (نحو 25.7 مليار درهم)، جاذبة اهتماماً قوياً من مستثمرين دوليين.



3 شرائح

ويعد الإصدار جزءاً من استراتيجية أبوظبي متوسّطة الأجل، والهادفة إلى تعزيز هيكل رأسمال الإمارة، في ما يعكس الإقبال الكبير ثقة المستثمرين المستمرة بالمكانة الائتمانية الراسخة للإمارة.

وتوزّعت السندات السيادية على ثلاث شرائح، هي: شريحة بقيمة ملياري دولار لمدة خمس سنوات، وشريحة بقيمة ملياري دولار لمدة 10 سنوات، وشريحة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة 30 عاماً.

وتجاوز سجل الطلبات حاجز 45 مليار دولار، أي أكثر بـ 6.3 مرات من حجم المعروض للإصدار من أكثر من 100 حساب استثماري جديد، مما يشكّل رقماً قياسياً جديداً لأبوظبي.

وقد انعكست الثقة الكبيرة بالسجل الائتماني لحكومة أبوظبي في الإقبال الاستثنائي على السندات السيادية للإمارة، إضافة إلى الثقة بقوتها المالية ومرونة الميزانية العمومية، المدعومة بمستويات منخفضة من الديون ومستويات قوية من الأصول الثابتة، كما أنها مقر لاثنين من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

وشهدت السندات لمدة 30 سنة إقبالاً كبيراً من المستثمرين الدوليين، إذ شكلوا 98% من التخصيص الجغرافي النهائي لهذه الشريحة، ما يظهر الثقة تجاه قدرة أبوظبي على تحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل.

وتم تسعير السندات بواقع 220، و240، و271.1 نقطة أساس بأجل (5 سنوات و10 سنوات و30 سنة توالياً) فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأميركية.



ثقة المستثمرين

وقال رئيس دائرة المالية لإمارة أبوظبي، جاسم بوعتابه الزعابي: «يعكس النجاح الكبير الذي شهده الطرح، ثقة المستثمرين المستمرة في قدرتنا على تحقيق نموّ اقتصادي مستدام، لاسيما في ظل أوقات عدم اليقين التي يعيشها العالم وتراجع أسعار النفط».

وأضاف: «لقد مكّنتنا أساسات الائتمان الراسخة وتصنيفاتنا الائتمانية القوية المترافقة مع النظرة المستقبلية المستقرة، من جذب مجموعة متنوّعة من المستثمرين من أسواق رأس المال المقرض الدولية».

وتابع الزعابي: «لا يزال ملف الدين العام للإمارة قوياً، والدليل على ذلك انخفاض الديون الحكومية المباشرة، الأمر الذي أدى إلى توفير مرونة مالية كبيرة وقدرة أفضل على إدارة الدين العام، وعلى هذا الأساس، حاولنا الاستفادة من الفرصة المتاحة حالياً في سوق ديون رأس المال، بما يتناسب مع استراتيجيتنا المالية، في وقت تعد فيه استراتيجيتنا لإدارة الديون مكوّناً أساسياً للتنمية الاقتصادية في أبوظبي، فضلاً عن دعمها الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030».



ميزانية قوية

ولدى إمارة أبوظبي ميزانية عمومية قوية وقدرة عالية على إصدار سندات دين كجزء من عملية إدارة الدين العام للإمارة، وذلك نتيجة لعقود من الإدارة المالية الحذرة والمتوازنة.

وأدت هذه القدرة إلى تطوير «استراتيجية السندات العالمية متوسّطة الأجل»، والتي من أبرز مكوّناتها الوصول إلى مصادر متنوّعة للتّمويل، وفي ذات الوقت المحافظة على التصنيفات الائتمانية الحالية، إذ تعد أبوظبي الاقتصاد الوحيد الحاصل على تصنيف (AA) في المنطقة، ما يرسّخ مكانتها الائتمانية المتميزة.

وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم بأسره في عام 2020، فإن إمارة أبوظبي لا تزال في مقدّمة الدول التي تطرح السندات السيادية بأقل سعر فائدة في منطقة الشرق الأوسط.