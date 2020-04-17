2.4 مليار درهم استثمارات المواطنين في الأسهم حتى 15 أبريل

المصدر: أبوظبي ■ وام

قفز صافي استثمارات المواطنين في الأسهم إلى نحو 2.4 مليار درهم، مع نهاية النصف الأول من أبريل الجاري، الأمر الذي يعدّ مؤشراً إلى استمرار تدفق سيولة هذه الشريحة من المستثمرين إلى الأسواق المالية. ويتضح من خلال رصد سلوك الاستثمار المواطن زيادة صافي استثماراتهم بنسبة 45.4%، خلال النصف الأول من أبريل 2020، مقارنة بنهاية شهر مارس من العام ذاته، حيث بلغ صافي استثماراتهم 1.65 مليار درهم. وكانت أسعار الأسهم في الأسواق المالية المحلية وصلت إلى مستويات مغرية في الأسابيع القليلة الماضية، ما أسهم في زيادة جاذبيتها للاستثمار، وشجع بالتالي المستثمرين على الشراء لتحقيق أكبر نسبة ممكنة من العائدات. وتظهر سجلات حركة الاستثمار المواطن في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاع صافي استثماراتهم 1.64 مليار درهم بتاريخ 15 أبريل الجاري. وجاء هذا الارتفاع في صافي استثمارات المواطنين حصيلة شراء بقيمة 7.1 مليارات درهم، وبيع بقيمة 5.46 مليارات درهم، منذ بداية عام 2020 وحتى تاريخ 15 أبريل الجاري. أما في سوق دبي المالي، فقد بلغ صافي استثمارات المواطنين 780 مليون درهم تقريباً خلال فترة الرصد ذاتها، وجاءت نتيجة مشتريات بقيمة ثمانية مليارات درهم، ومبيعات بقيمة 7.22 مليارات درهم.