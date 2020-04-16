8 معايير وشروط تتبعها "طيران الإمارات" لنقل المسافرين

المصدر: أزاد عيشو - دبي

حصلت "طيران الإمارات" على الموافقات اللازمة لنقل ركاب إلى بعض وجهاتها في 12 دولة، اعتباراً من السادس من أبريل الجاري، ووفقاً للناقلة فإن هذه الرحلات ستسهل سفر الزوار والمقيمين الراغبين في العودة إلى بلدانهم، إذ سيُسمح فقط لمواطني الوجهة، وأولئك الذين يستوفون شروط الدخول بالصعود إلى الطائرة، حيث يتعين عليهم تلبية متطلبات وشروط الدخول إلى الدولة التي يسافرون إليها.

وأشارت الشركة إلى ثمانية معايير وشروط تتبعها لنقل المسافرين في زمن الوباء وهي:

1. تعديل إنهاء إجراءات السفر على الكاونترات وإجراءات الصعود إلى الطائرات، للالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

2. تركيب دروع شفافة واقية على جميع الكاونترات، كإجراء وقائي لحماية المسافرين والموظفين من أي مخاطر أثناء عمل الإجراءات.

3. أصبح ارتداء أقنعة الوجه والقفازات واستخدام المعقمات لزاماً على جميع العاملين في المطار.

4. يتعين كذلك على جميع المسافرين ارتداء اقنعتهم الخاصة أثناء عمل إجراءات السفر في المطار وعلى متن الطائرة طوال الرحلة.

5. تطبيق برنامج جديد للخدمة على هذه الرحلات للالتزام بقواعد الصحة والسلامة، فلا يتوافر على الطائرات أي مطبوعات.

6. تطبيق إجراءات معدلة لتعبئة وتغليف الوجبات، وتقديم المشروبات في عبواتها الأصلية، وتجنب التلامس بين أفراد الأطقم والركاب أثناء الخدمة.

7. لا يسمح للركاب باصطحاب أمتعة يدوية على الطائرات، باستثناء الكمبيوتر المحمول والحقيبة اليدوية الشخصية وحقيبة مستلزمات الأطفال، ويضاف لكل راكب وزن الأمتعة اليدوية المتاح لدرجته إلى المعدل المسموح لوزن حقائبه التي توضع في عنبر الشحن.

8. تخضع جميع الطائرات لعمليات تنظيف وتعقيم مكثفة عند عودتها إلى دبي بعد كل رحلة.