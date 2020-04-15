أفضل الهواتف في المناطق الداخلية على شبكتي "اتصالات" و"دو"

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة، عن أفضل الهواتف الذكية أداء على شبكتي شركتي "اتصالات" و"دو" في الأماكن الداخلية خلال العام الماضي.

وأوضحت الهيئة في تقرير حديث أصدرته اليوم، أنها وضعت خمسة معايير عامة تحدد أداء تلك الهواتف، وتشمل: بث الفيديو، والوقت المستغرق لإرسال البريد الإلكتروني، والوقت للبدء في نقل البيانات، وتحميل البيانات، وتنزيل البيانات.

وجاءت هواتف (Huawei Mate 20x) الأفضل على شبكة "اتصالات" من حيث بث الفيديو، بينما جاءت هواتف Huawei P30 الأفضل في بث الفيديو على شبكة "دو".

فيما جاءت هواتف (Apple iPhone x) الأفضل على شبكتي "اتصالات" و"دو" أيضاً بالنسبة للوقت المستغرق لإرسال البريد الإلكتروني.

في حين جاءت هواتف (Samsung Galaxy S10) الأفضل أداء على شبكة "اتصالات" في ما يتعلق بالوقت المستغرق للبدء في نقل البيانات، بينما جاءت هواتف (Samsung GalaxyJ7) الأفضل في هذا المعيار على شبكة "دو".

وبالنسبة لمعيار تحميل البيانات جاءت هواتف (iPhoneXR) الأفضل على شبكتي "اتصالات"،و"دو" معاً.

وجاءت هواتف (Mate 20x) الأفضل في تنزيل البيانات على شبكة اتصالات، بينما جاءت هواتف (ZTE Axon 10 Pro) الأفضل في المعيار نفسه على شبكة "دو".