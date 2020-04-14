«طيران الإمارات» تتيح خيارين جديدين لـ «الحجوزات الملغاة»

المصدر: أزاد‭ ‬عيشو‭-‬‭ ‬دبي

كشفت «شركة طيران الإمارات» أنه بات أمام المسافرين الآن خياران جديدان يوفران لهم المرونة للسفر مجدداً متى شاؤوا، وذلك إذا حجزوا تذاكرهم قبل 31 مايو 2020 للسفر في 31 أغسطس 2020 أو قبل ذلك، في وقت أعلنت فيه أنها تخطط لتشغيل خدمات ركاب إلى كل من جاكرتا، وتايبيه، وشيكاغو، وتونس، والجزائر، وكابول، ومانيلا، إضافة إلى الرحلات التي بدأت تشغيلها أخيراً إلى كل من لندن وفرانكفورت.

خياران للتذاكر

وأفادت الشركة بأنه يمكن للمسافرين اختيار الاحتفاظ بتذاكرهم، لتمدد الناقلة صلاحيتها حتى 24 شهراً من تاريخ الحجز الأصلي، كما سيتم قبول السعر الذي دفعوه مقابل الحجز الأصلي لأي رحلة إلى الوجهة نفسها وفي أي وقت، من دون فرض أي رسوم خلال هذه الفترة.

وتابعت: «ليس عليكم الاتصال بنا في حال أردتم إلغاء حجز، فقد مددنا صلاحية تذكرتكم حتى 24 شهراً. وبالتالي، ما عليكم سوى الاتصال بنا لإعادة جدولة رحلتكم عندما تصبحون مستعدين للسفر من جديد».

وأوضحت أنه يمكن للمسافرين أيضاً تحويل حجزهم الأصلي إلى قسيمة سفر تعادل المبلغ الذي دفعوه مقابل حجزهم الأصلي، مشيرة إلى أن قسيمة السفر لا تنطبق إلا على الجزء غير المكتمل من خط سير الرحلة المحجوزة.

وذكرت أن قسيمة السفر ستكون صالحة لمدة عام واحد من تاريخ الإصدار، ويمكن استبدالها بتذكرة طيران، أو منتجات وخدمات أخرى من «طيران الإمارات» بقيمة تصل إلى قيمة القسيمة، كما يمكن تمديد صلاحيتها عاماً آخر.

وأكدت الشركة أنه لن يتم فرض أي رسوم تعديل عندما يعيد المتعاملون الحجز خلال فترة 24 شهراً، سواء من خلال خيار «الاحتفاظ بتذكرتكم» أو «قسيمة سفر». وبالتالي، سيستفيدون من مرونة أكبر للتخطيط لرحلاتكم المستقبلية.

ولفتت إلى أن هذين الخيارين يتوافران للحجوزات التي تتم قبل 31 مايو. أما الحجوزات التي تتم ابتداء من الأول من يونيو 2020، فتخضع لشروط الأسعار السارية في وقت الحجز.

وجهات جديدة

في سياق آخر، أعلنت «طيران الإمارات» أنها تخطط لتشغيل خدمات ركاب إلى كل من جاكرتا، وتايبيه، وشيكاغو، وتونس، والجزائر، وكابول، ومانيلا، إضافة إلى الرحلات التي بدأت تشغيلها أخيراً إلى كل من لندن وفرانكفورت، لافتة إلى أن هذه الرحلات ستسهل سفر الزوار والمقيمين الراغبين في العودة إلى بلدانهم.

وأفادت الشركة بأنه يمكن الحجز على هذه الرحلات مباشرةً عبر الموقع emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر، لافتة إلى أنه سيسمح فقط لمواطني الوجهة، وأولئك الذين يستوفون شروط الدخول بالصعود إلى الطائرة، حيث يتعين عليهم تلبية متطلبات وشروط الدخول إلى الدولة التي يسافرون إليها.

ومع استئناف العمل إلى مزيد من الوجهات، فقد أعادت «طيران الإمارات» تشغيل جميع رحلات الركاب من المبنى رقم (3) في مطار دبي الدولي. ويتعيّن على جميع المسافرين اتباع جميع إجراءات الصحة والسلامة المعتمدة.

وأوضحت الشركة أنه لن يتوافر للمسافرين بعض الخدمات المعتادة، مثل عمل إجراءات السفر، واختيار المقعد عبر الإنترنت، وخدمة السيارة مع سائق، وخدمة الصالات الخاصة في أي من الوجهات، كما لن يتوافر على الطائرات أي مطبوعات.

وأكدت الناقلة أن جميع طائراتها ستخضع لعمليات تنظيف وتعقيم مكثفة عند عودتها إلى دبي بعد كل رحلة.

الأمتعة اليدوية

شدّدت «طيران الإمارات» على أنه لن يسمح للركاب باصطحاب أمتعة يدوية على الطائرات، باستثناء الكمبيوتر المحمول، والحقيبة اليدوية الشخصية، وحقيبة مستلزمات الأطفال.

وأوضحت أنه سيضاف لكل راكب سبعة كيلوغرامات على المعدل المسموح لوضع أمتعته اليدوية مع حقائبه في عنبر الشحن. كما يتعين على الركاب وضع أقنعتهم وقفازاتهم الخاصة طوال الرحلة، ابتداءً من مرحلة عمل إجراءات السفر على الكاونترات، وينبغي عليهم الوصول إلى المبنى رقم (3) لإنهاء الإجراءات قبل ثلاث ساعات من مواعيد إقلاع رحلاتهم.