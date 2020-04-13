«تنظيم الاتصالات»: لا ارتباط بين «كورونا» و«الجيل الخامس»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عدم صحة الشائعات التي انتشرت في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود ارتباط بين فيروس «كورونا» المستجد وشبكات الجيل الخامس للمحمول.

وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أن الطيف الترددي أو الموجات الراديوية أو الكهرومغناطيسية المستخدمة في قطاع الاتصالات عامة والجيل الخامس خاصة لا يولد أي فيروسات أو بكتيريا.

وأضافت أن الكثيرين من خبراء الصحة حول العالم أكدوا خلال الفترة الماضية، لاسيما خلال المؤتمر العالمي للجيل الخامس للمحمول الذي نظمته الهيئة في دبي خلال ديسمبر الماضي، على بديهية مفادها أن الطيف الترددي لا يولد أي فيروسات أو بكتيريا من أي نوع.

واعتبرت الهيئة أن مثل هذه الشائعات التي تدعي وجود علاقة بين الجيل الخامس و«كورونا» ليست جديدة، حيث تزخر مواقع التواصل الاجتماعي بكل أشكال المعلومات الموثقة منها وغير الموثقة.

ونصحت «تنظيم الاتصالات» باستقاء المعلومات من مصادرها والتحقق منها في حال وردت عبر وسائل التراسل المستخدمة، كما طالبت بإخضاع تلك الشائعات إلى المنطق العلمي من خلال البحث المنهجي. يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية نشرت على حسابها عبر موقع «فيس بوك»، أول من أمس، أن «كورونا» لا يمكن أن ينتقل عبر موجات الراديو أو شبكات الهاتف المتحرك، وذلك في ضوء الانتشار الكبير لشائعة أن شبكات الجيل الخامس تتسبب في نشر الفيروس.

وأشارت المنظمة إلى أن «كورونا» انتشر في دول لم تصل إليها حتى الآن أبراج الجيل الخامس. وكانت شائعة ارتباط «كورونا» بأبراج الجيل الخامس انتشرت بقوة أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت دول أوروبية عدة حوادث لتحطيم أبراج المتحرك نتيجة لهذه الشائعات التي تربط بين تفشي «كورونا» وشبكات الجيل الخامس.

شائعة ارتباط «كورونا» بالجيل الخامس انتشرت على مواقع التواصل أخيراً.