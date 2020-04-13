«طيران الإمارات» تتيح رحلات إلى مزيد من المدن وعودة جميع العمليات إلى المبنى رقم 3

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قالت شركة طيران الإمارات إنها تخطط لتشغيل خدمات ركاب إلى كل من جاكرتا وتايبيه وشيكاغو وتونس والجزائر وكابول، إضافة إلى الرحلات التي بدأت تشغيلها أخيراً إلى كل من لندن وفراكفورت.

وأضافت الناقلة في بيان صحافي اليوم أن هذه الرحلات ستسهل سفر الزوار والمقيمين الراغبين في العودة إلى بلدانهم.

وأوضحت أنه يمكن الحجز على هذه الرحلات مباشرةً عبر emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر. وسيسمح فقط لمواطني الوجهة واولئك الذين يستوفون شروط الدخول بالصعود إلى الطائرة، حيث يتعين عليهم تلبية متطلبات وشروط الدخول إلى الدولة التي يسافرون إليها.

ومع استئناف العمل إلى مزيد من الوجهات، قالت الناقلة إنها أعادت تشغيل جميع رحلات الركاب من المبنى 3 بمطار دبي الدولي. ويتعيّن على جميع المسافرين اتباع جميع إجراءات الصحة والسلامة المعتمدة من قبل السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الوجهة المقصودة.

وبينت أنه لن يتوافر للمتعاملين في الظروف الحالية بعض الخدمات المعتادة، مثل عمل إجراءات السفر واختيار المقعد عبر الإنترنت، وخدمة السيارة مع سائق وخدمة الصالات الخاصة في أي من الوجهات.

كما ستطبق «طيران الإمارات» برنامجاً معدلاً للخدمة على هذه الرحلات للالتزام بقواعد الصحة والسلامة، فلن يتوافر على الطائرات أي مطبوعات. وبينما سيستمر تقديم الأطعمة والمشروبات للركاب، فستحرص «طيران الإمارات» على تجنب التلامس بين أفراد الأطقم والركاب أثناء الخدمة، وذلك من خلال إجراءات معدلة لتعبئة وتغليف الوجبات وتقديم المشروبات في عبواتها الأصلية. وسيتم مؤقتاً وقف خدمة السيارة مع سائق، وكذلك إغلاق الصالات الخاصة في المطار.

ولن يسمح للركاب باصطحاب أمتعة يدوية على الطائرات، باستثناء الكمبيوتر المحمول والحقيبة اليدوية الشخصية وحقيبة مستلزمات الأطفال. وستضاف لكل راكب سبعة كيلوغرامات على المعدل المسموح لوضع أمتعته اليدوية مع حقائبه في عنبر الشحن.

وقالت إنه يتعين على الركاب وضع أقنعتهم وقفازاتهم الخاصة طوال الرحلة، ابتداءً من مرحلة عمل إجراءات السفر على الكاونترات، كما ينبغي عليهم الوصول إلى المبنى 3 لإنهاء الإجراءات قبل ثلاث ساعات من مواعيد إقلاع رحلاتهم.

وأضافت ستخضع جميع طائرات الناقلة لعمليات تنظيف وتعقيم مكثفة عند عودتها إلى دبي بعد كل رحلة.