«فلاي دبي» تتيح رحلات للمقيمين والزوّار إلى 13 دولة

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أكدت «شركة فلاي دبي»، أنها تعمل على مدار الساعة لمساعدة المتعاملين للعودة إلى أوطانهم بأمان في ضوء قيود السفر التي تفرضها دول مختلفة في الفترة الأخيرة.

وأفادت الشركة في بيان على موقعها الشبكي، بأن المقيمين والزوّار من بعض الوجهات والموجودين حالياً في دولة الإمارات يمكنهم الآن العودة إلى بلدانهم الأصلية في رحلات عودة خاصة.

وأوضحت أن الرحلات متاحة للمقيمين والزوّار إلى 13 دولة تشمل: العراق، إيران، أذربيجان، أوزبكستان، أوكرانيا، بلغاريا، جورجيا، روسيا، رومانيا، صربيا، طاجيكستان، قيرغيزستان، وكرواتيا.

وبيّنت الشركة أن جميع الرحلات هي فقط للعودة إلى الوطن، حيث ستنقل مواطني الدول الـ13 الذين يقيمون أو يزورون دولة الإمارات حالياً، مشيرة إلى أن جميع الرحلات المغادرة من دبي تتوافر على الدرجة السياحية، فيما تشمل الأسعار 20 كيلوغراماً من أمتعة تسجيل الوصول.

وأضافت أنه سيتم تشغيل جميع رحلات الاتجاه الواحد من مطار دبي الدولي (المبنى 2)، لافتة إلى أن جميع الرحلات ستخضع للموافقات الحكومية، ولن تعمل إلا إذا تم الحصول على الموافقات.

وأكدت أنه لن يتم فرض غرامة على التعديلات أو رد الأموال في حال إلغاء الرحلة، مشيرة إلى أن أي استرداد للتذاكر سيكون على شكل قسائم.

الدول الـ 13

- العراق.

- إيران.

- أذربيجان.

- أوزبكستان.

- أوكرانيا.

- بلغاريا.

- جورجيا.

- روسيا.

- رومانيا.

- صربيا.

- طاجيكستان.

- قيرغيزستان.

- كرواتيا.