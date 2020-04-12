«الأوراق المالية» تعتمد آلية التعامل مع الشركات المساهمة العامة الموقوفة عن التداول

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قرر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، سلطان بن سعيد المنصوري، اعتماد آلية التعامل مع الشركات المساهمة العامة الموقوفة عن التداول.

ووفقاً للقرار، يتم تصنيف الشركات المدرجة إلى فئتين أولى وثانية. وتناول القرار إجراءات نقل إدراج أسهم الشركة بين كل من الفئتين. كما تناول كذلك معايير التداول على الشركات الموقوفة عن التداول بعد نقلها من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية.

نقل الأسهم

وبمقتضى البند الأول من مشروع القرار الذي اعتمده المجلس، ينقل إدراج أسهم الشركة من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية في حال ما إذا بلغت مدة تعليق إدراج أسهم الشركة ستة أشهر فأكثر، أو إذا أظهرت البيانات المالية السنوية المدققة للشركة خسائر متراكمة بنسبة (50%) فأكثر من رأسمالها.

وتناول البند الثاني من القرار إجراءات نقل إدراج أسهم الشركة بين الفئتين، وذلك على النحو التالي:

1- يتولى السوق المعني توزيع إدراج أسهم الشركات المدرجة لديه على الفئتين الأولى والثانية، وفقاً للشروط المحددة في البند (الأول) أعلاه بناءً على آخر بيانات مالية سنوية مدققة (البيانات المالية لعام 2019)، بمجرد إقرار هذه الشروط من قبل مجلس إدارة الهيئة.

2- مع عدم الاخلال بأحكام البند (الثاني/‏‏‏‏‏1)، يقوم السوق بنقل إدراج أسهم الشركة من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية، أو من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى مرة واحدة في العام، وذلك بعد تزويد السوق بالبيانات المالية المدققة للشركة كما هي في نهاية سنتها المالية.

3- استثناءً من البند (الثاني/‏‏‏‏‏2) يقوم السوق بنقل إدراج أسهم الشركة من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية فوراً، إذا بلغت مدة تعليق إدراج أسهم الشركة ستة أشهر فأكثر، ومن الفئة الثانية إلى الفئة الأولى وفقاً لأحكام البند (الرابع/‏‏‏‏‏4) أدناه.

4- يجوز للسوق بعد موافقة الهيئة عدم نقل إدراج أسهم الشركة من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى في حال فرض جزاءات على الشركة، خلال السنة المالية الأخيرة، التي تسبق نقل الإدراج نتيجة عدم التزامها بالتشريعات المعمول بها لدى الهيئة أو السوق.

5- يقوم السوق المعني بالإعلان على موقعه الإلكتروني عن نقل إدراج أسهم الشركة بين الفئتين، وفقاً لأحكام هذا البند.

معايير التداول

وأوضح البند الثالث من القرار معايير التداول على الشركات بعد نقلها من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية على النحو التالي:

- تتم إعادة الشركة المعلق تداول أسهمها لمدة ستة أشهر فأكثر إلى التداول عند نقل إدراج أسهمها من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية.

- يلتزم السوق عند التداول أو إعادة التداول، حسب واقع الحال، على أسهم الشركات التي تم نقل إدراجها من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية بالمعايير التالية:

(أ) توفير شاشتين منفصلتين لتداول كل فئة من فئات الشركات المدرجة، بحيث تعرض البيانات الخاصة بالشركة التي تم نقل إدراجها إلى الفئة الثانية على الشاشة المخصصة لشركات الفئة الثانية.

(ب‌) أن يقرن اسم الشركة المدرجة بفئة تصنيفها (الفئة الثانية).

(ج) إضافة علامة مميزة إلى جانب اسم الشركة وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (32/‏‏‏‏‏ر.م) لسنة 2019، بشأن الإجراءات الخاصة بالشركات المدرج أسهمها في السوق.

(د) الإعلان عن تداول أو إعادة تداول الشركة ضمن الفئة الثانية، حسب واقع الحال، على أن يتضمن الإعلان وصفاً موجزاً عن التداول ضمن الفئة الثانية ومتطلبات قائمة المتابعة (Watch List) وواقع الشركة ومركزها المالي ومخاطر الاستثمار فيها، وأي تفاصيل أخرى يراها السوق ضرورية لحماية المستثمرين في الأوراق المالية.

(هـ) أي معايير أخرى يقترحها السوق بشأن تداول الشركة ضمن الفئة الثانية وتوافق عليها الهيئة.

أوضاع الشركة

وعرض البند الرابع إجراءات متابعة أوضاع الشركة ضمن الفئة الثانية كالتالي:

- تشكل لجنة مشتركة بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة، تضم إضافة إلى رئاسة وعضوية الهيئة، عضوية كل من السوق المعني والجهات الرقابية ذات العلاقة بنشاط الشركة، وتتولى مهام متابعة الشركات على قائمة المتابعة (Watch List) في الفئة الثانية، لتقييم مدى التزام الشركات بمتطلبات الإدراج والإفصاح، واتخاذها الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها، ضمن مهلة زمنية قدرها سنة، ويمكن تمديدها حتى ثلاث سنوات، وتبدأ اعتباراً من تاريخ نقل الشركة إلى الفئة الثانية.

- تلتزم الشركة بتزويد الهيئة والسوق بخطة عمل لتصويب أوضاعها، معتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة، وجهة ذات خبرة فنية ومالية توافق عليها الهيئة.

- تلتزم الشركة بالإفصاح للهيئة والسوق كل ثلاثة أشهر، أو بناءً على طلب الهيئة أو السوق، عن تفاصيل تنفيذ خطة تصويب الأوضاع وتلبية متطلبات قائمة المتابعة والتزامها بشروط ومتطلبات الإدراج والإفصاح.

- إذا قررت اللجنة المشتركة تمكن الشركة خلال المدة الزمنية المحددة في البند (الرابع/‏‏‏‏‏1) أعلاه من تصويب أوضاعها، واستيفاء الشروط المطلوبة لإعادتها للتداول ضمن الفئة الأولى، تقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات التالية:

(أ) رفع توصية إلى الهيئة والسوق بنقل إدراج أسهم الشركة إلى الفئة الأولى.

(ب‌) يقوم السوق بعد التشاور مع الهيئة بنقل إدراج أسهم الشركة من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى، والإعلان على موقعه الإلكتروني عن ذلك.

- إذا قررت اللجنة المشتركة عدم تمكن الشركة خلال المدة الزمنية المحددة في البند (الرابع/‏‏‏‏‏1) أعلاه من تصويب أوضاعها واستيفاء الشروط المطلوبة لإعادتها للتداول ضمن الفئة الأولى، وعدم امكانية استمرار تداولها ضمن الفئة الثانية، تقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات التالية:

(أ) رفع توصية إلى الهيئة والسوق المعني بإلغاء إدراج الشركة المتعثرة.

(ب‌) تقوم الهيئة بعد التشاور مع السوق المعني بإخطار الشركة بخطاب رسمي بإلغاء إدراجها خلال مدة (30) يوماً.

(ج) يقوم السوق بالإعلان على موقعه الإلكتروني عن قرار الهيئة بإلغاء إدراج أسهم الشركة خلال مدة 30 يوماً، وأنه ستكون هناك آلية تتيح تخارج المساهمين الراغبين.

إلغاء الإدراج

حددت آلية التعامل مع الشركات المساهمة العامة الموقوفة عن التداول، إجراءات توفير بديل تخارج مناسب للمساهمين من قبل الأسواق، في حال تقرر إلغاء إدراج الشركة الموقوفة عن التداول، حيث تتخذ الأسواق الإجراءات اللازمة للسماح للمساهمين الراغبين في التخارج من أسهم الشركة الملغى إدراجها خارج القاعة (Over The Counter- OTC)، وفقاً لآلية التداول والضوابط الفنية والتشغيلية، التي تضعها الأسواق لهذه الغاية وتوافق عليها الهيئة.

توفير شاشتين منفصلتين لتداول كل فئة من فئات الشركات المدرجة.