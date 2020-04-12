«الاتحادية للرقابة النووية» تواصل مهمتها في حماية المجتمع والبيئة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اتخذت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كل التدابير الضرورية لضمان استمرارية عملها، والقيام بالأنشطة الرقابية الضرورية لضمان سلامة المجتمع والعاملين والبيئة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الاتحادية، فيما يتعلق بمواجهة وباء فيروس «كورونا».

وفعلت الهيئة بتفعيل مجموعة إدارة الأزمة الخاصة بفيروس «كورونا» لمتابعة الموقف عن كثب، من خلال اجتماعها المنتظم، وضمان اتخاذ التدابير اللازمة. كما قامت الهيئة بتفعيل خطة إدارة استمرارية الأعمال لضمان توافر كل المتطلبات وتوافر الأنظمة من أجل الحفاظ على استمرارية عمل الهيئة بأقل حد من الأضرار. وتواصل الهيئة في محطة براكة للطاقة النووية، القيام بالأنشطة الرقابية الضرورية لضمان قيام المشغل باتخاذ كافة التدابير اللازمة لسلامة المحطة وأمنها.

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، كريستر فيكتورسن، في بيان، أمس: «اتخذنا الإجراءات الضرورية وفقاً لتوجيهات الحكومة الاتحادية، مع توظيفنا لأحدث التقنيات لمواصلة الرقابة على القطاع النووي في الدولة».